BL-selejtező: győzött a Klaksvík és a Slovan is, Mezőkövesden ikszelt a Dinamo Minszk

A nap első mérkőzésén a kazah aranyérmes Ordabaszi nem bírt a moldovai bajnok Petrocub Hincesti csapatával – nem úgy, mint a szlovén Celje, amely öt gólt hintett az észt Flora Tallinn vendégeként. A néhány éve még a Puskás Akadémiát elpáholó lett RFS most az északír aranyérmes Larne csapatát intézte el – a 3–0-s előny kényelmesnek ígérkezik a baltiak szigetországi kiruccanása előtt.

A korábbi ferencvárosi légióssal, Róbert Makkal a soraiban felálló Slovan Bratislava hamar kétgólos előnybe került odahaza az északmacedón Sztruga ellen, de a szünet után vendégek a 37 éves Besart Ibraimi duplájával ledolgozták hátrányukat. A mérkőzés hajrájában aztán jött a nemrég még a szlovák válogatottal az Eb-n szereplő Juraj Kucka, s duplájával kényelmes előny szerzett a pozsonyi csapatnak.

S ha már ferencvárosi kötődés: hazai győzelemmel indította idei BL-kalandját az a KÍ Klaksvík is, amely egy éve a zöld-fehéreket tréfálta meg. A feröeri bajnokcsapat ezúttal a luxemburgi Differdange-t gyűrte le 2–0-ra. Kétgólos győzelmet aratott a bolgár bajnok Ludogorec is, a razgradiak a grúz Dinamo Batumit múlták felül 3–1-re.

Nem született gól Mezőkövesden: a fehérorosz Dinamo Minszk az egy évvel ezelőtti tapasztalatok után idén is itt játssza hazai meccseit (a fehérorosz klubcsapatok az ukrajnai háború miatt nem rendezhetnek európai kupameccset a saját országukban), de az örmény Pjunik Jereván elleni találkozón nem született döntés a matyóföldi városban. Sokáig úgy tűnt, hogy a Borac Banja Luka–Egnatia meccsen is hasonló eredmény születik, de a ráadás hatodik percében Damir Hrelja megnyerte a meccset a bosnyák aranyérmesnek, amely így sovány előny birtokában utazhat az albán bajnok otthonába a jövő héten. A parázs meccsen a boszniai szerb városban vendégeskedő albán csapatból két játékost is kiállított a játékvezető, a hosszabbítás több mint negyedóráig tartott.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Ordabaszi (kazahsztáni)–Petrocub (moldovai) 0–0

Flora (észt)–Celje (szlovén) 0–5

RFS (lett)–Larne (északír) 3–0

Slovan Bratislava (szlovák)–Sztruga (északmacedón) 4–2

Klaksvík (feröeri)–Differdange (luxemburgi) 2–0

Ludogorec (bolgár)–Dinamo Batumi (grúz) 3–1

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Pjunik (örmény) 0–0

Borac Banja Luka (bosnyák)–Egnatia (albán) 1–0