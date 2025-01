A Bayern kikapott Hollandiában, az Arsenal, az Inter és a Milan győzött szerda este

FEYENOORD–BAYERN MÜNCHEN 3–0

Már-már fojtogató bajor fölényt hozott a rotterdami ütközet első félideje: Vincent Kompany együttese 80 százalékos labdabirtoklással vette ostrom alá a Feyenoord kapuját, de a remek napot kifogó Bijlow minden kapura tartó próbálkozást védeni tudott. Eközben a hazai csapat a kontrázásra rendezkedett be, s élt is a lehetőségeivel: a 21. percben Santiago Giménez (kihasználva Kim Min Dzse hibáját) gólra váltotta Smal előrevágott labdáját, majd a szünet előtt egy első látásra túlbonyolított holland ellentámadás büntetőt eredményezett, amelyet magabiztosan lőtt be a mexikói.

A Bayern a fordulás után is iszonyatos nyomás alatt tartotta ellenfelét, de Bijlownak ezen a meccsen nem lehetett gólt lőni – sőt a 89. percben harmadszor is lekontrázta ellenfelét a Feyenoord, s Ueda Ajasze eldöntötte a lényegi kérdéseket. Győzelmével a rotterdami gárda megelőzte a német rekordbajnokot a tabellán, amely bő negyed évszázad után kapott ki holland csapattól.

ARSENAL–DINAMO ZAGREB 3–0

A tragikus rajt (a müncheni 2–9) után a Dinamo szépen egyensúlyba hozta a mérlegét, még versenyben van a következő szakaszba jutásért, és ahhoz képest, hogy Londonban már a 2. percben hátrányba került – Kai Havertz visszatett labdájából Declan Rice a kapuba bombázott –, jól tartotta magát szerda este is.

A zágrábiak hősiesen védekeztek, a súlyos verést elkerülték, de azt nem tudták megakadályozni, hogy a második játékrész derekán Havertz fejjel megduplázza a könnyedén, magabiztosan futballozó Arsenal előnyét, majd a végjátékban Martin Ödegaard közelről szintén a kapujukba rúgja a labdát.

SPARTA PRAHA–INTER 0–1

Az Inter az első öt fordulót kapott gól nélkül csinálta végig, aztán legutóbb Leverkusenben egyszer a kapujába került a labda, odalett a veretlensége is, úgyhogy a prágai meccset nagyon komolyan kellett vennie. Ennek jegyében Lautaro Martínez már a 12. percben megszerezte a vezetést – az argentin kapásból, az alapvonal közeléből lőtt szép gólt. A fekete-kékek uralták a meccset, de volt lehetősége a bátran küzdő cseh csapatnak is, Yann Sommernek kétszer is nagyot kellett védenie. A folytatásban már csak lesgól született (Denzel Dumfries), de az Internek az 1–0 is tökéletesen megfelelt a három pont bezsebeléséhez. A Sparta sorozatban az ötödik BL-meccsét is elvesztette.

MILAN–GIRONA 1–0

A milánóiak az első pillanattól fogva uralták a pályát, folyamatosan nyomás alatt tartották a gironai kaput, és szebbnél szebb helyzeteket alakítottak ki. Ennek ellenére egészen a 37. percig kellett várni az első (és egyben az utolsó) találatra, amikor Rafael Leao kapott pontos labdát, és szépen a kapuba lőtt. A fordulás után már kevésbé volt látványos a játék, a hazaiak visszavettek, a Girona nem tudott újítani, maradt az 1–0.

CELTIC–YOUNG BOYS 1–0

A Celtic és a Young Boys találkozója nem tartozott a legvártabb összecsapások közé, és sokáig úgy tűnt, a meccs legizgalmasabb eseménye egy kihagyott büntető lesz, ám a hajrában felpörögtek az események. A 86. percben a skótok egy öngóllal előnybe kerültek, viszont két percre rá meg emberhátrányba… A svájciak azonban nem tudtak élni a rövid létszámfölénnyel, a vége itt is 1–0 lett.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Feyenoord (holland)–Bayern München (német) 3–0 (Giménez 21., 45+9. – a másodikat 11-esből, Ueda 89.)

Arsenal (angol)–Dinamo Zagreb (horvát) 3–0 (Rice 2., Havertz 66., Ödegaard 90+2.)

Milan (olasz)–Girona (spanyol) 1–0 (Rafael Leao 37.)

Sparta Praha (cseh)–Internazionale (olasz) 0–1 (Lautaro Martínez 12.)

Celtic (skót)–Young Boys (svájci) 1–0 (Benito 86. – öngól)

Kiállítva: Maeda (88., Celtic)

Real Madrid (spanyol)–FC Salzburg (osztrák) 5–1 (Rodrygo 23., 34., K. Mbappé 48., Vinícius Júnior 55., 77., ill. Bidstrup 85.) – részletek itt!

Paris Saint-Germain (francia)–Manchester City (angol) 4–2 (O. Dembélé 56., Barcola 60., Joao Neves 78., Goncalo Ramos 90+6., ill. Grealish 50., Haaland 53.) – részletek itt!