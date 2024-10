Haaland csodagólt sarkalt, BL-rekordot döntött a Manchester City

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Manchester City (angol)–Sparta Praha (cseh) 5–0 (Foden 3., Haaland 58., 68., Stones 64., Matheus Nunes 88. – 11-esből)

Hány gólnál áll meg a Manchester City, mennyiszer talál be Erling Haaland? Nagyjából ezek a kérdések jártak egy átlagos szurkoló fejében a Manchester City és a Sparta Praha mérkőzése előtt. Gyors góllal indult a találkozó, a 16-osra betörő Phil Foden a 3. percben bevette Peter Vindahl kapuját – a cseheknél hét légiós kezdett, a legdrágábbat is 2.3 millió euróért vették, azaz lehet kis pénzből is BL-csapatot építeni. A prágaiak az első két mérkőzésükön nem kaptak ki, megverték az RB Salzburgot, és ikszeltek a VfB Stuttgarttal.

Haaland közeli fejesét védte a dán Vindahl, ezt követően kiegyenlítetté vált a mérkőzés, sőt Veljko Birmancsevics előtt adódott helyzet, de védett a jobb alsó előtt Stefan Ortega. A szünetig nem láthattunk már újabb ziccert, Pep Guardiola nagyon mérgesen tűnt el a játékoskijáróban…

A szünet után Erling Haaland kihagyott egy újabb ziccert (a norvég ék ekkor úgy állt, hogy hat zicceréből csak egyet értékesített a BL mostani kiírásában), majd olyan gólt szerzett, mint egy Éric Cantonába oltott Zlatan Ibrahimovic: az ötösről karaterúgással tette a labdát a kapuba, de annak háttal állva, sarokkal visszahúzva a labdát a mozdulat végén.

Puskás-díjas még nem volt a Haaland-családban…

A csodagól megtörte a Spartát, John Stones szerzett egy szép fejes gólt, Haaland vágott egy „emberi” találatot is, Guardiola bevetette a kispadról az összes mezőnyjátékosát (James McAtee, Mateo Kovacic, Josko Gvardiol, Rúben Dias, Nico O'Reilly), majd vidáman üldögélt a pálya mellett egy hordozható hűtőládán.

Matheus Nunes kiharcolt és értékesített egy büntetőt a hajrában, de megúszta ennyivel a Sparta.

A City veretlen maradt sorozatban a 33. hazai BL-mérkőzésén is, korábban erre csak a Bayern München és a Barcelona volt képes; összességében 27 mérkőzés óta nem találtak legyőzőre a rendes játékidőben vagy a hosszabbításban, ez BL-rekord (a Manchester United 25-ig jutott 2007 szeptembere és 2009 májusa között).

Haaland 42 BL-mérkőzésén 44 gólnál és 5 gólpassznál jár, a City színeiben 23 fellépésén 21 gólt vágott, nála gyorsabban csak Van Nistelrooy jutott el (21 meccs alatt) egy klubban 20 BL-gólig.

Benfica (portugál)–Feyenoord (holland) 1–3 (Aktürkoglu 66., ill. Ueda 12., Milambo 33., 90+3.)

Mindkét csapat 4–3–3-as hadrendben állt ki a Benfica és a Feyenoord történelmének ötödik mérkőzésen, amelyet a hollandok kezdtek jobban – majd jobban is folytatták. Előbb a japán középcsatár, Ueda Ajasze talált be nagy tűzijáték végén, aztán a jobb oldali középpályás, a 19 éves és 203 napos, saját nevelésű Antoni Milambo lőtt szemtelen gólt: előbb a világbajnok Nicolás Otamendit, majd a kapust, Anatolij Trubint bőrözte fel.

Főleg szögletek után veszélyeztettek a hazaiak (a BL mostani kiírásában ők nyerik a legnagyobb arányban a fejpárbajokat), de Alexander Bah közvetlen közelről a jobb oldali kapufára fejelte Ángel Di María beadását, majd Otamendi is rosszul célzott. A görög középcsatár, Vangelisz Pavlidisz egy lesgólig jutott csak a szünetig, holott a Benficának jól megy a holland csapatok ellen, és előző három mérkőzését megnyerte a BL-ben, előző négy BL-mérkőzésén mindig legalább két gólig jutott – a mostani kiírásban pedig megverte a Crvena zvezdát és az Atlético Madridot is.

A fordulás után az előző idény hollandiai gólkirálya, Pavlidisz éles szögből is jól lőtt kapura, ám védett Timon Wellenreuther, nem sokkal ezt követően majdnem eldőlt a mérkőzés, de Gernot Trauner gólját lesállás miatt elvette a VAR – a 66. percben Kerem Aktürkoglu szépített, Wellenreuther hibája után.

A török játékos mindhárom BL-fordulóban betalált, Milambónál fiatalabban pedig csak egy holland volt eredményes két egymást követő BL-meccsen: Patrick Kluivert, 1995-ben, 19 esztendősen és 88 naposan.

A hajrá felé közeledve Wellenreuther hárította Fredrik Aursnes közeli fejesét és Kerem Aktürkoglu lövését, ezzel ellőtték a hazaiak az összes puskaporukat, külön fájdalmukra a ráadásban Antoni Milambo lövését Trubin valósággal benézte a bal alsó sarokba.

Nyerni tudott Portugáliában a Feyenoord, újabb meglepetés a BL-ben!