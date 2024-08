BL-selejtező: a Dinamo Zagreb háromgólos előnyt szerzett a Qarabag ellen

A norvég Bodö/Glimt az elmúlt három idényben egyáltalán szerepelt valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, a BL-ben viszont egyszer sem sikerült ez. A Crvena zvezda elleni első félidő kevés izgalmat hozott, a szünet után viszont beindult a hazai csapat. Előbb O. L. Björtuft fejelt szögletet követően a jobb felső sarokba, majd tíz perccel később Isak Määttä tekert a tizenhatosról ballal a jobb kapufa segítségével a kapuba.

Az utolsó fél óra már a szerbeké volt, Mirko Ivanics kísérlete még nem járt sikerrel, Ognjen Mimovics azonban szépített egy szabadrúgás után. 2–1

A Qarabag hétszer is próbálkozott a Dinamo Zagreb otthonában az első félidőben, de csupán lesgólig jutott. A horvátok első nagy helyzetére 18 percet kellett várni, ekkor Martin Baturina kapáslövése csattant a lécen. Tíz perccel később Marko Pjaca kapta meg a labdát a 16-oson belül, első kísérlete még lejött a kapusról, az ismétlés azonban már a kapuban kötött ki (1–0).

A második félidőben többször is odaért a horvátok kapujához a Qarabag, Ivan Nevistic több bravúrt is bemutatott, míg Yassine Benzia lövésénél a kapufa mentett. A kihagyott helyzeteket a csereként beálló Sandro Kulenovic bosszulta meg. A 24 éves horvát csatár bő öt perc alatt kétszer is betalált, így a Dinamo háromgólos előnnyel várhatja a visszavágót. 3–0

A keddi mérkőzések közül egyedül a Lille–Slavia Praha párharcnak volt előzménye. A két csapat még 2009-ben az Európa-liga csoportkörében találkozott, akkor mindkétszer a francia klub nyert 8–2-es összesített gólkülönbséggel.

Kedden az első félidőben a hazaiak voltak aktívabbak, amit jól mutat a 12–2-es, kapura lövések számát mutató statisztika. A francia fölény az 52. percben ért góllá, Arnar Haraldsson ugratta ki remek ütemben Jonathan Davidot, aki átvétel nélkül a bal alsó sarokba lőtt. A csehek nem sokkal később egyenlítettek, de a VAR kezezés miatt érvénytelenítette a találatot. A 77. percben Edon Zhegrova megduplázta a francia előnyt – a Slavia ismét hamar válaszolt, azonban a VAR ezúttal les miatt érvénytelenítette a gólt, így 2–0-ra nyert a Lille.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉS

Bodö/Glimt (norvég)–Crvena zvezda (szerb) 2–1 (Björtuft 52., Määttä 62., ill. Mimovics 75.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Qarabag (azeri) 3–0 (Pjaca 29., Kulenovic 75., 80.)

Lille (francia)–Slavia Praha (cseh) 2–0 (J. David 52., Zhegrova 77.)