Gödörben a Manchester City: az angolok kétgólos vereséget szenvedtek Torinóban

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

JUVENTUS (olasz)–MANCHESTER CITY (angol) 2–0 (0–0)

Torinó, Allianz Stadion. Vezette: Turpin (francia)

JUVENTUS: Di Gregorio – Savona, Kalulu, Gatti, Danilo – Locatelli, K. Thuram (McKennie, 69.) – F. Conceicao (Weah, 69.), Koopmeiners, K. Yildiz (Mbangula, 84.) – Vlahovics (Douglas Luiz, 85.). Vezetőedző: Thiago Motta

MAN. CITY: Ederson – K. Walker, Rúben Dias, Gvardiol, R. Lewis – De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva – Doku (Savinho, 79.), Haaland, Grealish (M. Nunes, 87.). Vezetőedző: Pep Guardiola

Gólszerző: Vlahovics (53.), McKennie (75.)

FRANCESCO CONCEICAO BOKA­SÉRÜLÉSE ijesztett rá először a Juventus drukkereire: csúnyán aláfordult, de megúszta a portugál szélső, folytathatta a játékot. Kenan Yildiz már a Cityt riogatta, húsz perc labdatologatás után életerős lövést küldött a bal sarok irányába, de néhány centivel mellé. Az angol bajnok próbált válaszolni, fel is bukkant a manchesteri csapat a Juve tizenhatosán belül, a házigazda azonban stabilan védekezett.

Szokatlan jelenet miatt állt meg a játék: Clément Turpin (aki 2016-ban az Eb-n a magyar–osztrákot vezette) figyelmetlenül a labdára figyelő Teun Koopmeiners elé lépett, és nem esett jól az ütközés a játékvezetőnek, de szerencsére ő is tudta folytatni. A szünet előtt Erling Haaland került helyzetbe – Michele Di Gregorio védett. A szünetben 187–355 volt a passzok mutatója, ám a City hiába birtokolta a labdát, nem tudott mit kezdeni vele.

A szünet után élénkebb lett a játék, és Federico Gatti látványos mozdulattal lőtt, Éderson védett, ám nem tudott felszabadítani az angol védelem, így Dusan Vlahovics fejelhetett: a City kapusának mellét találta el, csakhogy olyan közelről jött a labda, hogy az Édersonról a gólvonal mögé pattant.

Ebben a pillanatban a továbbjutás szempontjából is bizonytalan 22. helyen állt az angol bajnok az élő tabellán, így érthető módon azonnal gyorsítani próbált a tempón, miközben a Juve a korábbinál is motiváltabban, élesebben védekezett. Ment előre a City, a játék az olaszok térfelén zajlott, de a hazaiak minden lövésbe beledobták magukat. Kevin De Bruyne és Ilkay Gündogan is megcélozta a Juventus kapuját, egyikük sem járt sikerrel, de érezni lehetett, fokozza a nyomást a City – ez viszont azzal járt, hogy fellazult az angolok hátsó alakzata, minden labdavesztés veszélyesnek tűnt, az olaszok csak az esélyre vártak.

És két cserejátékos összjátéka révén növelte is előnyét a Juve: Timothy Weah beadása után a kapu előtt teljesen őrizetlenül hagyott Weston McKennie kapásból lőtt a kapuba! Tovább tart a Manchester City mélyrepülése, a Juventus nagyot lépett a továbbjutás felé. 2–0