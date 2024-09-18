BL: Manchester City–Inter

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
MANCHESTER CITY (angol)–INTERNAZIONALE (olasz) 0–0
Manchester, City of Manchester Stadion. Vezeti: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist)
MANCHESTER CITY: Éderson – R. Lewis, Rúben Dias, Akanji, Gvardiol – Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne – Grealish, Savinho – Haaland. Vezetőedző: Josep Guardiola
INTER: Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, C. Augusto – Taremi, M. Thuram. Vezetőedző: Simone Inzaghi
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