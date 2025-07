Könyves Norbert Kazincbarcikára igazolt – hivatalos

Könyves Norbert hétfőn aláírta a szerződését, és immáron a KBSC labdarúgójának vallhatja magát – számolt be a hírről a klub a honlapján.

„Mindenképpen szerettünk volna a támadószekcióba egy rutinos, tapasztalt támadót, aki képes a csapatot góllal, gólokkal segíteni – nyilatkozta Simon Miklós, a Kazincbarcika klubigazgatója. – Norbi minden tekintetben megfelelt az általunk támasztott követelményeknek. Örülök, hogy minket választott és nálunk folytatja a pályafutását.”

„Nagyon örülök neki, hogy itt lehetek, mindent meg fogok tenni azért, hogy a csapat sikeres legyen és a klub elérje a céljait. Alig várom már az első meccset” – tette hozzá Könyves Norbert.

A korábban az MTK, a DVSC, a DVTK és a ZTE színeiben is futballozó 36 esztendős támadó Pakson négy időszakban is futballozott, legutóbb januárban tért vissza a zöld-fehérekhez (a Vasastól), de a szerződése az idény végén lejárt, így távozott a klubtól. Könyvesnek három olyan idénye is volt az atomvárosiaknál, amikor legalább tízszer talált be, a klub színeiben 136 bajnokin lépett pályára, és 43 gólt szerzett – tavasszal 11 NB I-es találkozón háromszor talált be.

Pályafutása során a kétszeres Magyar Kupa-győztes csatár eddig 310 mérkőzésen szerepelt az élvonalban, 79 góllal és 34 gólpasszal segítette csapatait.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paks, szabadon igazolhatóként), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország)

Kölcsönbe érkezők: Bánfalvi Gergő (Vasas)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –