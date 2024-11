Amorim nélkül nem ment, az Arsenal ötöt vágott idegenben a Sportingnak

SPORTING–ARSENAL

Parádésan kezdte a Sporting a Bajnokok Ligája 2024–2025-ös kiírását, négy forduló alatt tíz pontot gyűjtött, egy döntetlen mellett háromszor nyert – Viktor Gyökeres vezérletével a legutóbbi körben a Manchester Cityt ütötte ki 4–1-re. Azóta viszont nagy változás történt a klubnál, Rúben Amorim ugyanis a Manchester Unitedhez távozott. A másik oldalon az Arsenal a 4. fordulóban egygólos vereséget szenvedett el az Inter vendégeként, de azért így is esélyesként utazott Lisszabonba.

A vendégek fantasztikusan kezdtek, Gabriel Martinelli góljával már a 7. percben megszerezték a vezetést. Az első félidő felénél jött is a második Arsenal-gól, egy remek támadás végén Bukayo Saka passzolt Kai Havertznek, akinek három méterről csak az üres kapuba kellett gurítani. A szünet előtt ismét betaláltak a londoniak, Rice bal oldali szögletére Gabriel érkezett remek ütemben, az ötösön belülről fejelt az alsóba.

A fordulás után Goncalo Inacio révén hamar szépített a Sporting, de így sem lett izgalmasabb a meccs, a 65. percben ugyanis tizenegyeshez jutott az Arsenal, Bukayo Saka pedig nem is hibázott. Az 1–5-ös végeredményt Leandro Trossard alakította ki, egy kipattanó után közelről fejelt a kapuba.

BAYER LEVERKUSEN–SALZBURG

A Liverpool elleni 0–4 után volt mit törlesztenie a Bayer Leverkusennek a szurkolói felé. Xabi Alonso csapata azt a Salzburgot fogadta, amely négy meccsből csak egyet nyert meg a Bajnokok Ligájában.

A hazaiak nem is vesztegették az idejüket, Florian Wirtz már a 8. percben előnyhöz juttatta a Bayert, tizenegyesből volt eredményes. Három perccel később Álex Grimaldo fantasztikus szabadrúgásgóljával megduplázta az előnyét a Leverkusen, majd az első félóra végén Wirtz másodszor is betalált. A második félidőben még két gólt szereztek a németek, előbb Patrik Schick talált be közelről, majd Aleix García állította be az 5–0-s végeredményt.

YOUNG BOYS–ATALANTA

A sereghajtó Young Boysnak esélye sem volt az eddig veretlen Atalanta ellen – bár Mateo Retegui találatára még válaszoltak a svájciak, ezt követően minden a bergamóiakról szólt. Charles De Ketelaere és Sead Kolasinac gólja után Retegui másodszor is betalált, a szünetben hárommal vezetett az Atalanta.

A második félidőre nem maradt sok izgalom, Reteguihoz hasonlóan De Ketelaere is duplázni tudott, a hatodik gólt pedig Lazar Szamardzics szerezte meg a 90. percben – 1–6 a vége.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Bayer Leverkusen (német)–RB Salzburg (osztrák) 5–0 (Wirtz 8., 30. – az elsőt 11-esből, Grimaldo 11., Schick 61., A. García 72.)

Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) 1–5 (Inacio 47., ill. Martinelli 7., Havertz 22., Gabriel 45+2., Saka 65. – 11-esből, Trossard 82.)

Young Boys (svájci)–Atalanta (olasz) 1–6 (Ganvoula 11., ill. Retegui 9., 39., De Ketelaere 28., 56., Kolasinac 32., Szamardzsics 90+1.)

KORÁBBAN

Slovan Bratislava (szlovák)–Milan (olasz) 2–3 (Barszegjan 24., Marcelli 88., ill. Pulisic 21., R. Leao 68., T. Abraham 71.)

Kiállítva: Tolic (Slovan, 90+1.)

Sparta Praha (cseh)–Atlético Madrid (spanyol) 0–6 (J. Álvarez 15., 59., M. Llorente 43., Griezmann 70., Correa 85., 89.)