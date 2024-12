Az Atlético és a Lille is megszerezte negyedik győzelmét a BL-ben

Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák)

Nem erőlködött az Atlético, de nem is volt szüksége rá, nagy különbség volt a két csapat között. A 16. percben szerezték meg a vezetést a „matracosok”, Julián Álvarez 16 méterről kilőtte a bal felsőt. Egy kontrából azért veszélyeztetni tudott a Slovan, amely addig el sem jutott a hazaiak kapujáig, Tigran Barszegjan a lécet találta el. A folytatásban ismét az volt a kérdés, mikor szerzi meg újabb gólját a madridi gárda, s az a játékrész végén meg is született. Antoine Griezmann három méterről fejelt bizonytalan őrzője és a kapus mellett. A második félidő elején tizenegyesből szépítettek a pozsonyiak, David Strelec volt eredményes. Ennek ellenére nem forgott veszélyben a spanyolok győzelme, amelyet Griezmann biztosított be, közeli lövése nyomán a labda Dominik Takác hasáról pattant be a kapuba. Az Atlético a negyedik sikerével megőrizte esélyét, hogy a nyolc között végezzen, a nullapontos Slovan viszont az alapszakasz végén biztosan búcsúzik a BL küzdelmeitől. 3–1

Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák)

Sokkal jobban játszott a Lille, de jó darabig a kaput nem sikerült eltalálnia, aztán a 37. percben Oszame Szahraui éles szögből, hét méterről kilőtte a bal alsót. Az első félidő ráadásában jött az újabb hazai gól, Mitchel Bakker bal külsővel lőtt, lábbal beleért Danyiil Hugyakov, hárítani azonban nem tudott. Úgy tűnt, el is dőlt a mérkőzés, a Sturm Graz viszont még a szünet előtt szépített, Otar Kiteisvili a jobb felső sarokba bombázott. A pihenő nem törte meg az osztrákok lendületét, a 47. percben a vendégek támadása egy kirúgásból indult, William Böving centerezése után Mika Biereth az üres kapuba passzolt. Sokáig kiegyenlített volt a találkozó a folytatásban, már nyoma sem volt az első félidőben tapasztalt francia fölénynek. A hajrára azonban kezdtek elfáradni a graziak, de Bakker lövését a léc alól még kitolta Hugyakov. Később viszont már az orosz kapus sem tudott védeni, Hákon Arnar Haraldsson kicsit maga alól a bal felsőbe lőtte a labdát – a sikerrel a Lille-nek már végképp zsebben a továbbjutás, amire a Sturmnak már nem sok esélye maradt. 3–2

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Atlético Madrid (spanyol)–Slovan Bratislava (szlovák) 3–1 (J. Álvarez 16., Griezmann 42., 57., ill. Strelec 51. – 11-esből)

Lille (francia)–Sturm Graz (osztrák) 3–2 (Szahraui 37., Bakker 45+2., Haraldsson 81., ill. Kiteisvili 45+4., Biereth 47.)

Később

21.00: Borussia Dortmund (német)–Barcelona (spanyol) – élőben az NSO-n!

21.00: Juventus (olasz)–Manchester City (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Benfica (portugál)–Bologna (olasz)

21.00: Arsenal (angol)–Monaco (francia) (Tv: Sport2)

21.00: Milan (olasz)–Crvena zvezda (szerb) (Tv: Sport2, 23.00, felvételről)

21.00: Feyenoord (holland)–Sparta Praha (cseh)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

RB Leipzig (német)–Aston Villa (angol) 2–3 (Openda 27., Baumgartner 62., ill. McGinn 3., Durán 52., Barkley 85.)

Bayer Leverkusen (német)–Internazionale (olasz) 1–0 (Mukiele 90.)

FC Bruges (belga)–Sporting CP (portugál) 2–1 (E. Quaresma 24. – öngól, C. Nielsen 84., ill. Catamo 3.)

Gelsenkirchen: Sahtar Doneck (ukrán)–Bayern München (német) 1–5 (Kevin 5., ill. Laimer 11., Th. Müller 45., Olise 70. 90+3. – az elsőt 11-esből, Musiala 87.)

Salzburg (osztrák)–Paris Saint-Germain (francia) 0–3 (G. Ramos 30., N. Mendes 72., Doué 85.)

Brest (francia)–PSV (holland) 1–0 (Le Cardinal 44.)

Atalanta (olasz)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (De Ketelaere 45+2., Lookman 65., ill. K. Mbappé 10., Vinícius Jr. 56., Bellingham 59.)

Girona (spanyol)–Liverpool (angol) 0–1 (Szalah 63. – 11-esből)

Dinamo Zagreb (horvát)–Celtic (skót) 0–0