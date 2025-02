Mbappé mesterhármasával odahaza is győzött a Real Madrid, és kiütötte a BL-ből a Cityt

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

REAL MADRID (spanyol)–MANCHESTER CITY (angol) 3–1 (2–0)

Madrid, Santiago Bernabéu, 78 000 néző. Vezette: Kovács István

Real Madrid: Courtois – Valverde (Alaba, 90.), Rüdiger, Raúl Asencio, F. Mendy – Tchouaméni (Modric, 83.), Ceballos (Camavinga, 78.) – Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior (Endrick, 90.) – K. Mbappé (Brahim Díaz, 78.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Manchester City: Ederson – Khusanov, Stones (Aké, 8.), Ruben Dias, Gvardiol – Gündogan (Kovacic, 77.), Nico González – Bernardo Silva, Foden (McAtee, 77.), Savinho – Marmus. Menedzser: Josep Guardiola

Gólszerző: K. Mbappé (4., 33., 63.), ill. Nico González (90+2.)

Továbbjutott: a Real Madrid, kettős győzelemmel, 6–3-as összesítéssel

ÖSSZEFOGLALÓ

Még el sem kezdődött a mérkőzés, amikor már akadt beszédtéma a rájátszás csúcstalálkozóját illetően, Josep Guardiola, a vendégek menedzsere ugyanis kihagyta a kezdőből az első találkozón duplázó Erling Haalandot. Tegyük gyorsan hozzá, a norvég gólgép a hétvégi Newcastle elleni bajnokit nem tudta végigjátszani térdfájdalmak miatt, de így sem lehetett előzetesen eldönteni, hogy a katalán edző taktikai húzásáról, vagy kényszerről van-e szó.

Ugyanakkor, a találkozón – amelyet a nagykárolyi Kovács István vezetett – sem kellett sokat várni az első jelentős eseményre: a negyedik percben Raúl Asencio tértölelő indításával Kylian Mbappé lépett ki a védők mögül, Rúben Dias még megpróbálta elfejelni a labdát előle, de nem járt sikerrel, és mivel Ederson túlságosan kimerészkedett a kapujából, a Real francia csatárja tizenhat méterről hanyag mozdulattal a hálóba emelt felette. Járulékos kárként az Mbappéval visszafutó John Stones megsérült, és le kellett cserélni.

Mbappé viszont maradt, és még az első félidőben megduplázta a madridiak előnyét, egy olyan támadás végén, amely során a labdát a félelmetes kvartett többi tagja (Jude Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior) készítette elő, és amelynek a lezárása előtt egy végtelenül pimasz és roppant hasznos lövőcsellel „küldte el gyufáért” Josko Gvardiolt.

A francia csatárt a második félidőben sem lehetett tartani – noha volt egy fájdalmas karambolja Edersonnal –, és 61. percben be is vitte a kegyelemdöfést a Citynek egy tizenhat méterről okosan eltekert ballábas lövéssel.

Kijelenthető, hogy eddig ez volt Kylian Mbappé legjobb mérkőzése a Real Madrid mezében – egyértelműen a legjobbkor. A túloldalon Haaland végül be sem állt, az idén a sorozatban egyébként is végig gyengén muzsikáló City pedig dicstelenül köszönt el az európai porondtól – Nico González kései szépítő találata ellenére is. 3–1