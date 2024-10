Meglepetés! A Real Madrid kikapott a Lille otthonában

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

LILLE (francia)–REAL MADRID (spanyol) 1–0 (1–0)

Villeneuve-d'Ascq, Stade Pierre-Mauroy. Vezette: Mariani (olasz)

LILLE: Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson, Bakker (Meunier, 88.) – Bouaddi, B. André, Cabella (Sahraoui, 72.) – Zsegrova, J. David. Vezetőedző: Bruno Génésio

REAL MADRID: Lunyin – Carvajal, É. Militao (K. Mbappé, 57.), Rüdiger, F. Mendy (Fran García, a szünetben) – Camavinga (Güler, 67.), Tchouaméni – Valverde, Jude Bellingham, Vinícius Junior – Endrick (Modric, 57.). Vezetőedző: Carlo Ancelotti

Gólszerző: J. David (45+3. – 11-esből)

Vinícius Junior nevéhez fűződött az első veszélyes lövés a mérkőzésen, de ezt Lucas Chevalier védte, majd a Real Madridban először kezdő Endrick közeli kísérletét is hárította a francia kapus. Azért a Lille is tudott veszélyeztetni, sőt, Jonathan David kétszer is betalálhatott volna, ám Andrij Lunyin mindkét alkalommal bravúrt mutatott be, főleg az ismétlésnél.

Lunyin nagyot védett David kísérleténél (Fotó: AFP)

Úgy tűnt, az első félidő utolsó negyedórája helyzetek nélkül telik el, azonban a hajrában a tizenhatoson belül Eduardo Camavinga karját eltalálta Edon Zhegrova szabadrúgása, a VAR segítségével megítélt büntetőt pedig Jonathan David bevarrta a bal felső sarokba.

David higgadtan értékesítette a tizenegyest (Fotó: AFP)

A szünet után igyekezett nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni a királyi gárda, azonban sokáig helyzetbe sem tudott kerülni, egyedül a félidő felénél Vinícius Junior pontatlan lövése emelhette meg a hazai szurkolók pulzusát.

Rüdiger fejesét is védte Chevalier (Fotó: AFP)

A rendes játékidő utolsó percében kapcsoltak rá igazán a „habfehérek”, ám Jude Bellingham kísérleténél Tiago Santos mentett a gólvonal előtt állva, Antonio Rüdiger és Arda Güler fejesénél pedig Chevalier bravúrral védett. Későn kezdett el hajrázni a Real, amely nagy meglepetésre 1–0-ra kikapott a Lille otthonában, és megszakadt 36 meccses veretlenségi sorozata.