Szoboszlai szabadrúgásgólja csak egy pontot ért a Spurs ellen

2026.03.15. 19:24
Szoboszlai Dominik ötödik bajnoki gólját szerezte az idényben (Fotó: Getty Images)
Az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 30. fordulójában a Liverpool hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Tottenhammel. Az első félidőben a mérkőzést végig a pályán töltő Szoboszlai Dominik 20 méterről, szabadrúgásból talált be. A második félidőben a Spurs mindent megtett az egyenlítés érdekében, ami a 90. percben össze is jött neki. Kerkez Milos ezúttal nem kapott lehetőséget Arne Slottól.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
LIVERPOOL–TOTTENHAM 1–1 (1–0)
Liverpool, Anfield. Vezette: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister (Chiesa, 90+2.) – J. Frimpong (Szalah, 64.), Wirtz (C. Jones, 64.), Ngumoha (Ekitiké, 64.) – Gakpo (Nyoni, 83.). Menedzser: Arne Slot
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Danso, Dragusin – Spence (Olusesi, 76.), A. Gray, P. M. Sarr, Souza (Xavi Simons, 56.) – M. Tel (Kolo Muani, 75.), Richarlison (Rowswell, 90+5.) – Solanke. Menedzser: Igor Tudor
Gólszerző: Szoboszlai (18.), ill. Richarlison (90.)

Papíron rangadó várt a Liverpoolra, hiszen mégiscsak a Premier League-mezőny egyik legértékesebb játékoskeretét felvonultató, nem mellesleg Európa-liga-címvédő Tottenham érkezett vasárnap az Anfieldbe. Csakhogy a Spurs az elmúlt csaknem fél évszázad talán legmélyebb válságát éli – a csapat 1977-ben esett ki legutóbb az élvonalból –, és gyakorlatilag szabadesésben közelít a veszélyzóna felé.

Ezt a szabadesést Thomas Frank menedzser menesztése sem állította meg, utódja, Igor Tudor sorozatban négy vereséggel kezdett, de még jobban megvilágítja a kilátástalan helyzetet, hogy a Tottenham a naptári évben nyeretlen a Premier League-ben (2026-ban négy döntetlen, hét vereség volt a mérlege a vasárnapi meccsig). És szegény embert az ág is húzza: a horvát edző egy tucat (!) játékosáról volt kénytelen lemondani a liverpooli kaland előtt, így pedig máris nehéz rangadónak minősíteni az összecsapást.

Jóllehet a Liverpool is volt már jobb formában, hogy mást ne említsünk, tavaly tavasszal éppen a mostani ellenfelet legyőzve szerezte meg története huszadik bajnoki címét, a vasárnapi találkozó előtt viszont huszonkét pontra állt az Arsenal mögött, amin az sem kozmetikázott sokat, hogy a listavezető már szombaton lejátszotta a maga bajnokiját, tehát meccselőnyben volt.

A Liverpoolt mindenesetre a győzelmi kényszer súlya nyomta, elsősorban azért, mert kapaszkodnia kellett a BL-indulást jelentő helyekért egy olyan fordulóban, amelyben a közvetlen riválisok (Manchester United–Aston Villa) egymással játszottak, vagy már ki is kaptak (Chelsea). Arne Slot menedzser az eddigi gyakorlattal ellentétben jelentősen felforgatta a kezdőjét – amiben persze a Tottenham említett vergődése is közrejátszott –, és a bajnokságban első ízben a kezdőbe jelölte például a fiatal balszélső Rio Ngumohát, a korábban sokat kritizált Mohamed Szalahot pedig a kispadra ültette. Az egyiptomi helyére Jeremie Frimpongot tette, így viszont Szoboszlai Dominik ismét csak jobbhátvédként kapott szerepet, míg bal oldali védőként Andrew Robertson kezdett Kerkez Milos helyett.

Az előjelek ellenére a Spurs kezdte veszélyesebben a meccset, csakhogy az első liverpooli kapura lövésből azonnal gól született: az Alexis Mac Allister buktatásáért megítélt szabadrúgásból Szoboszlai Dominik magától értetődő módon csavarta be a labdát húsz méterről – a magyar válogatott csapatkapitányának hat meccsen ez már a harmadik gólja volt a Tottenham ellen. A 97. angol bajnoki fellépésén pedig a 14. gólja, így hamarosan utolérheti a magyar PL-csúcsot 172 angol élvonalbeli meccsen szerepelve 17 találattal tartó Gera Zoltánt a vonatkozó rangsor élén.

A folytatásban egyik csapat sem kapcsolt magasabb fokozatba, így a meccs sokáig helyzetek nélkül zajlott, mígnem Cody Gakpo kapufája megtörte a viszonylagos csendet. Nem sokkal a szünet előtt Richarlison kétszer is egyenlíthetett volna, de előbb mellé fejelt, majd Alisson hárított.

A fordulást követően is a Spurs brazil csatárja veszélyeztetett először – lövését védte Alisson –, míg a hazaiaknál Ngumoha volt a legaktívabb, amíg Arne Slot le nem cserélte jó órányi játék után. A Tottenham viszont nem adta olcsón a bőrét, és amikor tudott, ment előre, igaz, eleinte átütőerő nélkül – mígnem a 90. percben az egy pillanatra sem lankadó Richarlison kiegyenlített, beállítva a végeredményt. Igor Tudor így megszerezte első pontját a londoni együttessel, a Liverpool pedig elszalasztotta a lehetőséget, hogy fellépjen a tabella negyedik helyére. 1–1

A következő feladat szerdán vár az angol bajnokra, aznap a Sallai Rolandot alkalmazó török Galatasaray érkezik az Anfieldbe a BL-nyolcaddöntő visszavágójára, méghozzá 1–0-s előnnyel.

1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United30159654–41+13 54 
4. Aston Villa30156940–37+3 51 
5. Liverpool30147949–40+9 49 
6. Chelsea30139853–35+18 48 
7. Brentford291351144–40+4 44 
8. Everton301271134–35–1 43 
9. Newcastle301261243–4342 
10. Bournemouth30914744–46–2 41 
11. Fulham301251340–43–3 41 
12. Brighton & Hove Albion3010101039–36+3 40 
13. Sunderland3010101030–35–5 40 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United307111237–48–11 32 
16. Tottenham30791440–47–7 30 
17. Nottingham Forest30781528–43–15 29 
18. West Ham30781536–55–19 29 
19. Burnley30481832–58–26 20 
20. Wolverhampton30372022–52–30 16 

 

 

