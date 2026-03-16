Bemutatkozott a korábbi NB I-es légiós az NB III-as Balatonfüredben

2026.03.16. 14:26
Alex José de Paula a Balatonfüredet segíti (Fotó: Balatonfüredi FC)
A 44 éves brazil támadó, Alex José de Paula a labdarúgó NB III Északnyugati csoportjában szereplő Balatonfüredi FC-hez igazolt, sőt, már be is mutatkozott új csapatában.

NB I-es tapasztalattal rendelkező játékost igazolt az NB III-as Balatonfüred. Alex José de Paula korábban a Haladással, a Dunaferr SE-vel, a Lombard Pápával és a Szolnoki MÁV-val szerepelt az élvonalban, de játszott a másodosztályban Veszprémben is. A szolnokiaknál részese volt egy feljutásnak, a 2009–2010-es kiírásban az NB II-ben 14 meccsen nyolc gólt szerzett, ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a csapat Vágó Attila vezetőedző irányításával megnyerje a másodosztályt.

A veterán brazil csatár legutóbb az osztrák alsóbb osztályú Redlschlag együttesében szerepelt, onnan igazolt vissza Magyarországra. 

Új csapatában már be is mutatkozott, csereként lépett pályára a Sopron és a Puskás Akadémia II elleni meccseken, emellett a fürediek megye II-ben szereplő második együttesében is játszik; sőt, ott két bajnokin már négy gólnál jár.

A fürediek Facebook-oldala hozzáteszi, hogy a brazil támadó nemcsak játékosként, hanem edzőként is tevékenykedik a klubnál.

A Balaton-partiak 20 forduló után 14 ponttal a 14. helyen állnak az NB III Északnyugati csoportjában.
 

 

