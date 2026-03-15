A magyar női kosárlabda-válogatott hosszabbítás után megverte Argentínát a selejtezőben, karnyújtásnyira a vb-szereplés

Vasárnap sorsdöntő mérkőzés várt a magyar női válogatottra a selejtező 4. fordulójában, hiszen tudtuk, ha nyerünk az argentinok ellen és utána Kanada megveri Japánt, akkor már negyedik helynél hátrébb nem végezhetünk a hatosban, és 1998 után ismét ott lesz a nemzeti együttes a világbajnokságon. A feldobás előtt mindkét csapat egy győzelemmel és két vereséggel állt, Argentína meglepetésre a házigazda Törökországot győzte le, Juhász Dorkáék a japánok ellen nyertek.

Völgyi Péter szövetségi kapitány a meccs előtt másfél órával felhívta a figyelmet a dél-amerikaiak kellemetlen játékstílusára, vagyis arra, hogy ellenfelünk játékosai csípnek, rúgnak, harapnak… Hozzátette, támadásban sok betöréssel kell majd megtalálni a jó helyzeteket és a labdákkal a magasposztos játékosainkat, csapdázás esetén pedig az üresen lévőket. A DVTK edzője bízott benne, hogy csapata a legjobbját tudja nyújtani a torna feltételezhetően legfontosabb összecsapásán. Hivatalos mérkőzésen még sosem találkoztak a felek, ami pedig a nemzetközi szövetség világranglista-helyezéseit illeti, a mienk a legutóbbi rangsoroláskor a 20., míg a dél-amerikaiak – akik szombaton gyakorlatilag feladták a Kanada elleni összecsapásukat, amit végül 34 ponttal vesztettek el – a 27. helyen álltak. Báder Márton, a honi szövetség elnöke már a helyszínen szurkolt a női válogatottnak: a korábbi 98-szoros válogatott, négyszeres magyar bajnok center egy órával a feldobást megelőzően a pálya szélén köszöntötte a csapatot és a stábot, majd a Nemzeti Sportnak elmondta, várható volt, hogy nem Kanadával és Ausztráliával leszünk harcban, valamint hogy a japánok elleni sikernek örült, és bízik benne, hogy Argentínát is legyőzzük, s ott leszünk a világbajnokságon.

Aho Nina hármasával kezdtünk, Florencia Chagas válaszolt két mezőnykosárral, aztán büntetők, máris négypontos hátrányban voltunk. Először lett a kezdőcsapat tagja Török Ágnes, a Pécs magasbedobója, de első három dobása nem sikerült – közben alapvetően sok hiba jellemezte a mérkőzést, amit írhattunk a tét rovására. Az argentinok diktálták a tempót és vezettek, aztán Dombai Réka hárompontosával egy pontra zárkóztunk, majd Takács-Kiss Virág büntetőjével kiegyenlítettünk a 9. percben. Időnként elképesztő földharccá alakult a meccs, közben sajnos nem tudtuk jól kihasználni magassági fölényünket a palánkok alatt és az első negyedben 19 dobásunkból mindössze négy ért célba.

A 13. percben nyolc pontra nőtt a különbség, Völgyinek magához kellett rendelnie a csapatot. A lejtmenet folytatódott, Chagas harmadik távolijával 11-gyel jártak előrébb a dél-amerikaiak, akik annyival voltak jobbak nálunk, hogy kevesebbet hibáztak… Gregorio Martínez, a kék mezesek szövetségi kapitánya kapott technikai hibát reklamálásért, Dubei Debóra bedobta a büntetőt és Juhász Dorka is dobott egy ziccert, vagyis hamar visszakapaszkodtunk előbb hat, majd három pontra. Aztán az egyre jobban magára találó Lelik Réka pontjaival az első perc után a 20.-ban újra mi vezettünk, még ha csak pár másodpercre is.

A fordulást követően Varga Alíz dobott szép hármast, Lelik ziccerezett, vagyis jól kezdtünk, de elhúzni nem sikerült, mi több, a jól játszó Gretter révén fordítottak az argentinok a 27. percben. A negyed végén ismét bosszankodhattunk, a mindössze 15 másodperce parkettre lépő Leila Raviolo dudaszós triplájával ért véget a játékrész.

Nem estünk kétségbe, Juhász első hármasával már újra mi vezettünk négy ponttal a 33. percben, fordulatos és kemény, harcos volt a találkozó. Az idegek harca volt már ez, főleg a végjátékban: 21 másodperccel a vége előtt Victoria Gauna kettesével sajnos Argentína vezetett két ponttal. Takács-Kiss Virág betört, duplát szerzett, miközben személyi hibát követtek el ellene. A spanyol Salamanca addig a mérkőzésen 4/8-as mutatóval álló centere, a válogatott csapatkapitánya elrontotta a dobást, s a lepattanóharc után a labdát a dél-amerikaiaknak ítélték a bírók a videózás után, azaz a győzelem helyett még egy jó védekezés kellett a túlórához is. 1.1 másodperc maradt, de az ellenfél nem jutott dobáshoz a dudaszó előtt, így jöhetett a hosszabbítás.

Amelynek utolsó percére ötpontos előnyt szereztünk, kevesebbet rontottunk, mint az ellenfél, koncentráltabbak voltunk, s Lelik vezetésével talán jobban is hittünk a győzelemben, mint az ekkorra már idegileg kikészülő argentinok, akiknek kapitányát a második technikai hibája után kiállították. Legyen ez az ő bajuk, mi pedig megtettük a második nagy lépést a kvalifikáció felé! A magyar válogatott vb-szereplése az utolsó fordulóban dől el, mivel a csoport másik mérkőzésén Japán legyőzte Kanadát. 92–81

NŐI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐTORNA, ISZTAMBUL

4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ARGENTÍNA 92–81 (13–16, 23–21, 18–20, 23–20, 15–4) – hosszabbítás után

Isztambul, 200 néző. V: Anaya (panamai), Zein (szír), Zivieri (brazil)

MAGYARORSZÁG: Aho N. 9/3, LELIK 24/6, Dubei 9, Török 2, JUHÁSZ 17/3. Csere: TAKÁCS-KISS 9, Turner, Varga 3/3, DOMBAI 19/15, Dúl P. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

ARGENTÍNA: GRETTER 24/6, CHAGAS 19/15, Saravia, GAUNA 8, Burani 6/3. Csere: Cabrera 7, Mungo 4, Martinez, Siciliano 5/3, Gentinetta 5, Raviolo 3/3. Szövetségi kapitány: Gregorio Martinez

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–7. 6. p.: 7–11. 9. p.: 13–13. 13. p.: 15–23. 14. p.: 15–26. 17. p.: 25–28. 20. p.: 36–35. 23. p.: 45–42. 26. p.: 46–50. 28. p.: 53–50. 33. p.: 61–57. 36. p.: 61–62. 38. p.: 68–65. 40. p.: 75–75. 43. p.: 81–79. 45. p.: 84–79

Kipontozódott: Cabrera (34. p.), Mungo (40. p.), Chagas (45. p.)

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Nagy tét mellett óriási harcot vívtunk, mindkét együttes megtett mindent, büszke vagyok a csapatra. A vége az idegek harca, párbaja volt, az előző években sajnos az ilyen jellegű meccseket általában elvesztettük. Fontos meccsen, a célt szem előtt tartva ez most sikerült.

Gregorio Martinez: – Nem tudok érdemben sokat mondani, óriási csata zajlott a pályán, s vesztettünk, nyilván jár a gratuláció a magyaroknak. A világ másik végéről jövünk, így nagyon nehéz… Pihenőnap következik, megnyugszunk egy kicsit, aztán Japán ellen játszunk még, talán minimális esélyünk még maradt.

Kanada–Japán 62–66 (21–18, 18–21, 11–15, 12–12)

1. Kanada 4 2 2 281–231 +50 6 2. Ausztrália 3 3 – 243–194 +49 6 3. MAGYARORSZÁG 4 2 2 280–292 –12 6 4. Törökország 3 2 1 201–195 +6 5 5. Argentína 4 1 3 246–313 –67 5 6. Japán 4 1 3 269–295 –26 5 Az állás

A csoport első négy helyezettje jut ki a németországi világbajnokságra.

A TOVÁBBI PROGRAM

18.30: Törökország–Ausztrália

Kedd

12.30: Japán–Argentína

15.30: Ausztrália–Kanada

18.30: Törökország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!