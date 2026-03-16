Nemzeti Sportrádió

Klubja, az AFC Bournemouth is gratulált Michael B. Jordan Oscar-díjához

CS. M.CS. M.
2026.03.16. 14:17
Oscar-díjas Michael B. Jordan (Fotó: Getty Images)
Címkék
A 39 éves Michael B. Jordan nyerte el a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscar-díjat a 2026-os amerikai gálán, amihez klubja, a Premier League-ben szereplő Bournemouth is gratulált.

 
Kevesen tudják a színészről, de 2022-ben, amikor a Cannage Holdings 50.1 százalékos többségi tulajdonrészt vásárolt a Bournemouthban, akkor ő is kisebbségi tulajdonos lett – az általa birtokolt pontos százalékrész nem ismert –, azóta pedig rendszeresen látogatja a csapat meccseit a Premier League-ben. Most, hogy Oscar-díjat nyert, mint a legjobb férfi főszereplő a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért, a Tóth Alexet is foglalkoztató klubja gratulált neki.

A most 39 éves Michael B. Jordan filmművészetében bőséggel fellelhető a sport, hiszen a Rocky széria folytatásában, a Creedben ő a főszereplő, mindhárom filmben, de többek között a LeBron Jamesszel készült Space Jam 2-ben is feltűnt egy apró mellékszerep erejére – csakhogy tréfát kovácsoljanak nevéből, ami csak a középen fellelhető „B.” (Bakari) miatt tér el Michael Jordanétől, a hatszoros NBA-bajnok kosárlegendáétól, a Space Jam első részének főszereplőjétől.

Az amerikai színész a 2025 tavaszán bemutatott Bűnösök (Sinners) című filmben egy ikerpárt alakított egy személyben, a 2026-os Oscar-gálán pedig olyanokat előzött meg, mint Timothée Chalamet (Marty Supreme) vagy Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után).

 

