Klubja, az AFC Bournemouth is gratulált Michael B. Jordan Oscar-díjához



Kevesen tudják a színészről, de 2022-ben, amikor a Cannage Holdings 50.1 százalékos többségi tulajdonrészt vásárolt a Bournemouthban, akkor ő is kisebbségi tulajdonos lett – az általa birtokolt pontos százalékrész nem ismert –, azóta pedig rendszeresen látogatja a csapat meccseit a Premier League-ben. Most, hogy Oscar-díjat nyert, mint a legjobb férfi főszereplő a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért, a Tóth Alexet is foglalkoztató klubja gratulált neki.

Congratulations to Michael B. Jordan on winning best actor at the Oscars last night.



A proud day for the Cherries family 🍒🏆 pic.twitter.com/O5frOWJELU — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026

A most 39 éves Michael B. Jordan filmművészetében bőséggel fellelhető a sport, hiszen a Rocky széria folytatásában, a Creedben ő a főszereplő, mindhárom filmben, de többek között a LeBron Jamesszel készült Space Jam 2-ben is feltűnt egy apró mellékszerep erejére – csakhogy tréfát kovácsoljanak nevéből, ami csak a középen fellelhető „B.” (Bakari) miatt tér el Michael Jordanétől, a hatszoros NBA-bajnok kosárlegendáétól, a Space Jam első részének főszereplőjétől.

Az amerikai színész a 2025 tavaszán bemutatott Bűnösök (Sinners) című filmben egy ikerpárt alakított egy személyben, a 2026-os Oscar-gálán pedig olyanokat előzött meg, mint Timothée Chalamet (Marty Supreme) vagy Leonardo DiCaprio (Egyik csata a másik után).