Tenisz: Szimandel Laura és Lipp Máté az U16-os fedett pályás bajnok

2026.03.16. 14:27
Tenisz utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Egyesben Szimandel Laura és Lipp Máté Lőrinc nyert az U16-os teniszezők fedett pályás országos bajnokságán.

A pécsi Makár Tanya adott otthont az U16-os teniszezők fedett pályás országos bajnokságának, amelyen

egyesben Szimandel Laura és Lipp Máté Lőrinc érdemelte ki az elsőséget.

A lányok döntőjében az U14-esek között is győztes Szimandel (Dunakeszi TK) 6:1, 7:5-re győzte le Nógrádi Noémit (Budapesti Honvéd), a fiúk fináléjában Lipp (Dunakeszi TK) 6:1, 1:6, 6:3-ra múlta felül Ieliszejev Mihályt (Alfa TI).

Lipp duplázott az ob-n, mert párosban Ieliszejevvel is bajnok lett. A lányoknál Nógrádi Noémi és Serkédi Emese (BSC) kettőse állhatott fel a dobogó tetejére.

(Kiemelt képünkön: Szimandel Laura Forrás: Magyar Tenisz Szövetség)

 

