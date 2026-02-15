Brignone duplázott, Tóth Zita 40. a női órás-műlesiklásban

Ha egyszer egy üzlet beindul… Azok után, hogy az olasz Federica Brignone 35 évesen, életében először olimpiai bajnok lett, miután megnyerte a szuper-G-t, most az óriás-műlesiklás első futamában is a leggyorsabb volt, 34 századmásodperccel megelőzve a német Lena Dürrt, és 46-tal az ugyancsak olasz Sofia Goggiát. Hárman – az albán Lara Colturi, a svéd Sara Hector és a norvég Thea Louise Stjernesund – századmásodpercre azonos időt értek el, ők 74 századmásodperc hátrányban voltak, míg az amerikai Mikaela Shiffrin már másodpercen kívülre szorult.

Amikor az amerikai a második futamban sorra került, akkor az olasz Lara Dellea Mea állt az élen, ráadásul Shiffrin ezúttal sem tudta megváltani a világot, csak a hatodik idővel ért célba, és még hatan hátra voltak. Stjernesund viszont egy hajszállal meg tudta előzni az olaszt, Hector pedig ebben a futamban is századmásodpercre azonos időt ment, úgyhogy ekkor ketten álltak az élen. Az lett volna bravúr, ha Colturi is így tesz, de az albán elmaradt vetélytársaitól. Goggia is hibázott egy nagyot és ezen el is ment az éremesélye, és hasonlóan járt Dürr is, aki már a pálya tetején eladta előnyét, s ugyan a közepén még egyszer visszavette a vezetést, de végül csak a nyolcadik idővel ért célba.

Brignone azonban nem spórolt, remekelt, még növelte is az előnyét, és bár a pályavégén kicsit lassult, még így is 62 századmásodperccel jobb időt ment az éllovasoknál, így második olimpiai aranyérmét is megszerezte.

A 76 induló között ott volt a magyar színeket képviselő Tóth Zita is, aki 67-es rajtszámmal indult, és remek sízéssel a 43. helyre jött fel, 5.46 másodperces hátránnyal várta a második futamot.

„Nagyon élveztem a síelést, szerencsések vagyunk az időjárással is. Kicsit nagy volt a rajtszámom, de élveztem a menetet, ez az óriás nekem inkább információgyűjtés a szlalomra” – mondta az M4 Sportnak a futama után Tóth.

A Vasas sízője „próbált játékosan síelni”, mert nem erre a számra készült, ugratni például évek óta nem ugratott, ebben a pályában pedig több bukkanó is volt.

„Óriásban nem feszegetem a határokat, igyekeztem nem túltolni a menetet, és várom a második futamot” – zárta Tóth Zita.

A magyar versenyző a második futamot is teljesítette, bár kissé óvatosabban ment, így végül 11.91-es hátránnyal a 40. helyen végzett. Az izraeli színekben induló Szőllős Noa 35. lett az első futamban, amit a másodikban meg is tartott.

„A célomat elértem, sokat tanultam ebből a versenyből, és sok információt szereztem a műlesiklásra. Ott nagy eredményt szeretnék elérni, felszabadultan versenyezhetek, miután a mostani óriás-műlesiklás sikerült” – mondta az M4 Sportnak Tóth a második futam után.

Hozzátette: nagyon tetszett neki a pálya, „kanyaros volt a tűzése” , és neki, mint szlalomosnak, ez kifejezettem fekszik.

„Sajnos, becsúszott egy hiba, emiatt másodperceket vesztettem, de így is élveztem a versenyt, itt volt a családom és sok magyar szurkoló is” – jegyezte meg Tóth Zita.

TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ-CORTINA 2026

ALPESI SÍ

Női óriás-műlesiklás

1. Federica Brignone (Olaszország) 2:13.50 perc

2. Thea Louise Stjernesund (Norvégia)

és Sara Hector (Svédország) +0.62 mp hátrány

4. Lara Della Mea (Olaszország) +0.67

5. Lulia Scheib (Ausztria) +0.69

6. Mina Fuerst Holtmann (Norvégia) +0.74

...40. Tóth Zita (MAGYARORSZÁG) +11.91