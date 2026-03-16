Újabb kölcsönjátékost vásárolt meg végleg a ZTE – hivatalos

2026.03.16. 15:41
Maxsuell (elöl) 2029-ig írt alá a ZTE-hez (Fotó: Kovács Péter)
Zalagerszeg ZTE Maxsuell Alegria
A Zalaegerszeg labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy életbe léptette a Maxsuell Alegria kölcsönszerződésében szereplő kivásárlási opciót, így a brazil labdarúgó játékjogát végleg megszerezte.

Maxsuell a nyáron érkezett Zalaegerszegre, a magyar klub a riói Nova Iguacutól vette kölcsön a szélsőt.

A 22 éves labdarúgó gyorsan alapemberré vált, 21 bajnokin és három Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. Ezeken négy gólt szerzett, valamint adott öt gólpasszt.

Maxsuell már az első naptól megmutatta, hogy képes igazi game-changer, azaz olyan játékos lenni a pályán, aki különbséget jelenthet. Magabiztosan, kreatív stílusban futballozik, ahogyan azt sokszor láthatjuk a brazil labdarúgóktól. Emellett erős benne a fejlődés iránti vágy, nyitott az angol nyelv és a taktikai elemek elsajátítására is. Nuno és a szakmai stáb irányítása alatt sok területen fejlődött, és ha ezen az úton halad tovább, nagyszerű jövő áll előtte” – nyilatkozta Andrés Jornet, a klubért felelős elnök.

Maxsuell 2029 nyaráig kötelezte el magát a ZTE-hez.

A klub nemrég a középhátvéd Joseth Perazát is végleg megvette.

 

 

