Újabb kölcsönjátékost vásárolt meg végleg a ZTE – hivatalos

Maxsuell a nyáron érkezett Zalaegerszegre, a magyar klub a riói Nova Iguacutól vette kölcsön a szélsőt.

A 22 éves labdarúgó gyorsan alapemberré vált, 21 bajnokin és három Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára. Ezeken négy gólt szerzett, valamint adott öt gólpasszt.

„Maxsuell már az első naptól megmutatta, hogy képes igazi game-changer, azaz olyan játékos lenni a pályán, aki különbséget jelenthet. Magabiztosan, kreatív stílusban futballozik, ahogyan azt sokszor láthatjuk a brazil labdarúgóktól. Emellett erős benne a fejlődés iránti vágy, nyitott az angol nyelv és a taktikai elemek elsajátítására is. Nuno és a szakmai stáb irányítása alatt sok területen fejlődött, és ha ezen az úton halad tovább, nagyszerű jövő áll előtte” – nyilatkozta Andrés Jornet, a klubért felelős elnök.

Maxsuell 2029 nyaráig kötelezte el magát a ZTE-hez.

A klub nemrég a középhátvéd Joseth Perazát is végleg megvette.