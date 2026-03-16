Érdi Mária nyerte meg a mallorcai vitorlásversenyt

K. Zs.K. Zs.
2026.03.16. 13:35
Fotó: Érdi Mári Facebook
Érdi Mária nyerte meg a Mallorcán megrendezett nemzetközi vitorlásversenyt az ILCA 6 osztályban.

A világbajnok és Európa-bajnok Érdi Mária 111 induló közül bizonyult a legjobbnak az olimpiai hajóosztályban – írja a magyar szövetség Facebook-oldala.

A 49-esek mezőnyében a férfiaknál a Kis-Szölgyémi Soma, Arthur De Jonghe kettős a hetedik lett 68 részvevő közül, a nőknél pedig az Év vitorlázójának választott Fehér Boróka, Fehér Szonja duó a nyolcadik helyet szerezte meg (51 induló).

A Mallorca Sailing Center Regatta a jövő pénteken kezdődő Grand Slam-verseny, a Trofea Princesa Sofia felvezető eseménye volt.

(MTI)

 

