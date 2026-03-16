A Premier League történetének legnagyobb pénzbüntetését kapta a Chelsea

2026.03.16. 15:50
Sötét felhők a Stamford Bridge felett: példátlan összegű bírságot kell fizetnie a Chelsea-nek
A Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát kapta a Chelsea labdarúgócsapata: a klubnak több mint tízmillió fontot kell fizetnie a pénzügyi jelentéstételről, harmadik féltől származó befektetésekről és az utánpótlás-nevelésről szóló szabálypontok megsértése miatt.

A pénzügyi jelentéstételről, harmadik féltől származó befektetésekről és az utánpótlás-nevelésről szóló szabálypontok megsértése miatt kell 10.75 millió font (4.87 milliárd forint) bírságot fizetnie a Chelsea-nek. A klubot emellett egy évre szóló, két évre felfüggesztett átigazolási eltiltással, valamint egy azonnali hatállyal érvényes, kilenc hónapos akadémiai átigazolási eltiltással is szankcionálta a liga.

Mivel az egyesület tulajdonosai maguk jelezték 2022-ben a korábbi szabálysértéseket, ezért a liga két különálló fegyelmi eljárást folytatott le. Ezek kimutatták, hogy 2011 és 2018 között a Chelsea-hez köthető harmadik felek nem nyilvános kifizetéseket teljesítettek játékosok felé, illetve nem regisztrált ügynököknek, ráadásul ezeket nem jelentették be a ligánál. Ebben az időszakban még az orosz Roman Abramovics volt a tulajdonos, akitől 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója miatt az amerikai Todd Boehly vezette befektetői csoport vásárolta meg a Chelsea-t.

A vizsgálat a klub önkéntes bejelentését követően kitért a Premier League utánpótlás-fejlesztési szabályainak megsértésére is, ez az akadémiai játékosok 2019 és 2022 közötti regisztrációjára összpontosított. A büntetések azonnal életbe léptek, az egyesület pedig kifizeti a vizsgálatok és a fegyelmi eljárás valamennyi költségét is. A pénzügyi szankció a Premier League történetében a legnagyobb, az eddigi legsúlyosabb büntetést, 5.5 millió fontot a West Ham United kapta még 2007-ben.

 

