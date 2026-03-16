Scheidler Géza: Molnár Attilának a döntőben a helye a fedett pályás atlétikai vb-n

Scheidler Géza, a Magyar Atlétikai Szövetség sportszakmai igazgatója hétfőn az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a közelgő vb-n szerepelő magyar csapatról és az esélyekről elmondta, az egy évvel ezelőtt Nankingban egyéniben negyedik Molnár Attilától lehet a legjobb eredményt várni Lengyelországban. Scheidler úgy véli, a klasszis futó az utóbbi időben bizonyította, hogy az alkalmazkodóképessége remek. Molnár ugyanis ősszel edzőt váltott, Hollandiába költözött, ahol Femke Bolék csoportjában, a svájci Laurent Meuwly irányításával készül, első versenyén pedig, február elején Ostravában 45.01 másodperces Európa-csúccsal tudott nyerni.

„Ismerve Attilát és ismerve az edzőjét, biztos, hogy ők nagyon magasra teszik a mércét – mondta Scheidler Géza, jelezve, igaz ez úgy is, hogy fedett pályán nemcsak a futógyorsaság dönt, mert küzdeni is kell a bevágás miatt. – Itt ezért bármi előfordulhat, de azt gondolom, hogy neki mindenképpen a döntőben van a helye, ott pedig Attila biztos, hogy egy magasabb célt tűz ki magának, mint amit a tavalyi nankingi vb-n elért.”

A kínai világbajnokságon a férfi 4x400 méteres váltó bronzérmet nyert, erre azonban most kevés az esélye a stafétának, mivel már korábban döntés született arról, hogy Molnár váltóban nem fut. A táv másik kiemelkedő hazai alakja, Enyingi Patrik pedig a nyíregyházi országos bajokság óta kisebb combhajlító-sérüléssel küzd, és nem akarják megkockáztatni a szereplését.

Torunban Molnár Attila és a férfi váltó mellett a 60 gátas Kozák Luca és Eszes Dániel, illetve 60-on a friss országos csúcstartó Illovszky Dominik és az ötpróbázó Szűcs Szabina szerepel.