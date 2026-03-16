Vízilabda: Vigvári Vince és Burián Gergely ismét kupagyőztes a Barcelonetával

Vigvári Vince és Burián Gergely csapata, a CN Barceloneta nyerte a vízilabda Spanyol Kupát. A total-waterpolo.com szaklap beszámolója szerint a sorozat nyolcas döntőjét Terrassában rendezték meg, a katalán együttes a negyeddöntőben a Mediterrani (19–3), majd az elődöntőben a Sant Andreu (18–5) felett is simán diadalmaskodott.

A fináléban egymás után ötödször csapott össze egymással a Barceloneta és a Sabadell, itt a két magyarral vízbe ugró címvédő 11–5-re győzött. Vigvári két, Burián egy góllal járult hozzá csapata sikeréhez. A Barceloneta sorozatban tizennegyedik alkalommal hódította el a Spanyol Kupát, Vigvári és Burián tavaly is a győztes csapat tagja volt.