Már ötmillióan jelentkeztek Los Angeles-i olimpiai jegyért

A jelentkezés január 14-én kezdődött, és az első 24 órában már 1.5 millióan regisztráltak hat földrész 175 országából. A jegysorsolásra március 18-ig van lehetőség jelentkezni.

„Hálásak vagyunk annak a több millió embernek, akik érdeklődnek, és szeretnének csatlakozni hozzánk 2028-ban Los Angelesben” – idézte az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal Reynold Hoovert, az LA28 szervezőbizottság vezérigazgatóját.

A szervezők megerősítették, hogy egymillió jegy ára 28 dollár lesz, és az összes belépő kétharmada 200 dollárnál kevesebbe kerül. A rendezők abban bíznak, hogy nagyjából 14 millió belépőt tudnak értékesíteni.

Az ötkarikás játékok internetes oldalán keresztül történő jelentkezés már idén áprilisában időpontot biztosít jegyvásárlásra, ugyanakkor azok a szurkolók, akiket ekkor nem választanak ki, automatikusan regisztrálnak a későbbi sorsolásokra is. A jelentkezésnél nem számít a sorrend és minden jegy digitális lesz. A regisztráció biztosítja, hogy a belépők valóban a szurkolókhoz kerüljenek, ne pedig további értékesítőkhöz vagy akár üzérekhez.

Az olimpiai helyszínek közelében élők – ha szintén regisztrálnak – lehetőséget kapnak, hogy speciális helyi elővételben jussanak jegyhez. A 2024-es párizsi olimpia rekordot döntött a 12 millió eladott jeggyel.