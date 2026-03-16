„A magyarság hit kérdése” – Holéczy Roger Chicagóban, a nemzeti ünnepen

A különleges alkalom azért is bírt szimbolikus jelentőséggel, mert Holéczy Roger Chicagóban született, így a város magyar közössége külön büszkeséggel köszönthette a szapporói hősök egyikét az ünnepségen. A sportoló pályafutása során a magyar jégkorong meghatározó alakjai közé tartozott, és hosszú éveken át 66 alkalommal szerepelt a magyar a válogatottban.

„Amikor 2008-ban Szapporóban jégre léptünk a világbajnokságon, nemcsak mérkőzéseket játszottunk a feljutásért. Egy 7 évtizedes nemzeti álmot vittünk a vállunkon” – fogalmazott Holéczy Roger. – Emlékszem az utolsó meccsünk előtt Ocskay Gábor bátorító szavaira az öltözőben. Emlékszem Palkovics Krisztián elszánt tekintetére a jégre menet. Mindannyian tudtuk, hogy többről van szó, mint sportról. Hogy hetven év várakozás, csalódás és remény sűrűsödik a döntő mérkőzésbe az ukránok ellen. És amikor sikerült… Akkor megszületett a Szapporói csoda! 2009-ben, hetven év után, Magyarország újra az A-csoportos világbajnokságon játszott. Ott állni a világ legjobbjai között, és 70 év után az első magyar gólt megszerezni címerrel a mellkason – leírhatatlan érzés. Felnéztem a lelátóra a Svájcig elutazó többezer ünneplő szurkolónkra és abban a pillanatban megértettem: a magyarság nem létszám kérdése. Nem méret kérdése. A magyarság hit kérdése.”

Holéczy Roger ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy bár Chicagóban született, a magyar identitás és a magyar közösség mindig fontos része maradt az életének. Az esemény ismét megmutatta, hogy a nemzeti ünnepek nemcsak a múlt felidézéséről, hanem a közösség erejének és összetartozásának megerősítéséről is szólnak. Ezért állítottak a szervezők Chicagóban ismételten egy sikeres magyar sportolót példaképként a helyi magyarság számára.