Már lehet jegyeket igényelni a budapesti Bajnokok Ligája-döntőre

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) bejelentette, hogy már lehet jegyeket igényelni a május 30-i Bajnokok Ligája-döntőre, amelynek helyszíne a budapesti Puskás Aréna lesz.

Az UEFA közlése szerint március 19-éig, közép-európai idő szerint 11 óráig rögzítik a jegyigényeket.

Összesen 61 400 belépőt osztanak ki, ebből értékesítés útján 39 ezer talál gazdára. A két finalista 17 200 jegyet kap csapatonként, azaz összesen 4600 jegy kerülhet semleges szurkolókhoz,

A legolcsóbb jegy – amelyet a döntősök kaphatnak – 70 euró. A második kategóriába 180 eurós (70 400 forint), a harmadikba 650 eurós (254 ezer forint) belépők vannak, a legdrágább jegy 950 eurós (371 300 forint). Ezek az árak az UEFA hivatalos értékesítési oldalán találhatóak. Egy szurkoló legfeljebb két jegyet vásárolhat, az elosztásról sorsolás dönt.

A május 20-i isztambuli Európa-liga döntőre 40, a május 23-i oslói női BL-fináléra 20, míg a május 27-i lipcsei Konferencialiga-döntőre 25 eurótól kaphatók jegyek.