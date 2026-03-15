Nemzeti Sportrádió

VIDEÓ

Szoboszlai újabb szabadrúgásgóljával vezet a Liverpool a Tottenham ellen – videó

H. Á.H. Á.
2026.03.15. 18:00
null
Szoboszlai ebben az idényben 11. góljának örülhet (Fotó: Getty Images)
Címkék
PL Liverpool Szoboszlai Dominik Tottenham Premier League
Az angol Premier League 30. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a 18. percben megszerezte a vezetést a Tottenham ellen: a magyar válogatott csapatkapitánya a kaputól 20 méterre végezhetett el szabadrúgást, és jobbal, kissé balról remekül csavart a kapu jobb oldalába, a vetődő Vicario csak beljebb tudta segíteni a labdát.

ANGOL PREMIER LEAGUE
30. FORDULÓ
LIVERPOOL–TOTTENHAM 1–0 – élőben az NSO-n!
Liverpool, Anfield, 17.30 (TV: Spíler1 TV). Vezeti: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, J. Gomez, Van Dijk, A. Robertson – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Wirtz, Ngumoha – Gakpo. Menedzser: Arne Slot
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Danso, Dragusin – Spence, A. Gray, P. M. Sarr, Souza – M. Tel, Richarlison – Solanke. Menedzser: Igor Tudor
Gólszerző: Szoboszlai (18.)

A squawka.com statisztikái szerint ez volt Szoboszlai idénybeli negyedik szabadrúgásgólja a bajnokságban, amivel klubrekorder lett a Liverpoolnál.

Szoboszlai Dominik a 14. gólját szerezte a Premier League-ben, amivel megközelítette a PL történetének legeredményesebb magyar játékosát, Gera Zoltánt, aki 8 idényt töltött el az angol élvonalban, és 172 bajnokin 17 gólig jutott.

SZOBOSZLAI GÓLJA

 

 

