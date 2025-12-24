A Real Madrid kölcsönadta brazil támadóját, 1 millió eurót kaphat érte – hivatalos





„A Real Madrid és a Lyon féléves kölcsönszerződésről állapodott meg Endrick ügyében, ami az idény végéig, 2026. június 30-ig érvényes” – írja a realmadrid.com.

A Lyon hivatalos oldala azt teszi még hozzá, hogy a kölcsönszerződés díja elérheti az egymillió eurót (a francia klub nem részletezi, de valószínűleg azért fogalmaznak feltételes módban, mert a teljes kölcsönadási díj a támadó szereplésétől, mérkőzéseinek vagy akár góljainak számától is függ).

Endrick hazájában, a Palmeiras ifjúsági akadémiáján tűnt fel: 82 mérkőzésen lépett pályára, 21 gólt szerzett és három gólpasszt adott. A nagy tehetségként számon tartott s 21 millió eurós piaci értékű csatár tavaly csatlakozott a Real Madridhoz, amelynek színeiben ebben az idényben csak három tétmérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett.





