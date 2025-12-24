Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid kölcsönadta brazil támadóját, 1 millió eurót kaphat érte – hivatalos

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
Vágólapra másolva!
2025.12.24. 13:19
null
Endrick érkezését a Lyon is bejelentette (Fotó: ol.fr)
Címkék
Endrick Real Madrid Lyon
A korábbi sajtóhíreknek megfelelően a Real Madrid bejelentette, fél évre kölcsönadta a francia Olympique Lyonnak 19 éves brazil támadóját, Endricket.

 


 

A Real Madrid és a Lyon féléves kölcsönszerződésről állapodott meg Endrick ügyében, ami az idény végéig, 2026. június 30-ig érvényes” – írja a realmadrid.com.

A Lyon hivatalos oldala azt teszi még hozzá, hogy a kölcsönszerződés díja elérheti az egymillió eurót (a francia klub nem részletezi, de valószínűleg azért fogalmaznak feltételes módban, mert a teljes kölcsönadási díj a támadó szereplésétől, mérkőzéseinek vagy akár góljainak számától is függ).  

Endrick hazájában, a Palmeiras ifjúsági akadémiáján tűnt fel: 82 mérkőzésen lépett pályára, 21 gólt szerzett és három gólpasszt adott. A nagy tehetségként számon tartott s 21 millió eurós piaci értékű csatár tavaly csatlakozott a Real Madridhoz, amelynek színeiben ebben az idényben csak három tétmérkőzésen lépett pályára, gólt nem szerzett.



 

 

Endrick Real Madrid Lyon
Legfrissebb hírek

Lyonban folytatja a Real Madrid brazil csatára – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:50

Megvédte Xabi Alonsót a Barca egykori sztárja is

Spanyol labdarúgás
2025.12.11. 16:56

Ligue 1: az emberhátrányban játszó Lyon kikapott a Lorient vendégeként

Francia labdarúgás
2025.12.07. 22:43

Toni Kroos csak egy tanácsot tudott adni Xabi Alonsónak

Spanyol labdarúgás
2025.12.02. 15:12

Ligue 1: két 11-est rúgott a Brest a 90. perc után, öngólosa mentette meg a Nantes-ot

Francia labdarúgás
2025.11.23. 20:14

A Lyonnál folytatja a Real brazil tinédzsere – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.11.11. 22:37

A 95. percben fejelt góllal nyerte meg a PSG a remek lyoni presztízsmeccset

Francia labdarúgás
2025.11.09. 22:54

Endricket kölcsönadhatja a Real Madrid – meg is van a befutó?

Spanyol labdarúgás
2025.11.01. 12:23
Ezek is érdekelhetik