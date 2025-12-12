Lando Norris Taskentben átvette az F1-es világbajnoki trófeát

A ceremónián az FIA égisze alá tartozó bajnokságok legjobbjai vették át az első háromnak járó serleget. Az est fénypontjaként a Formula–1-es versenyzőket díjazták, így utolsóként Lando Norris kapta meg a világbajnoki trófeát – az összetett második helyén végző Max Verstappen betegség miatt kihagyta az eseményt.

Az eseményen Kiss Norbert is ott volt, aki kamion Európa-bajnoki címet szerzett.

A gála az FIA YouTube-oldalán magyar idő szerint 19 órakor kezdődött meg csúsztatott élő közvetítésben.