Képes összeállítás Lando Norrisról, a Formula–1 új királyáról

Glastonburytől Abu-Dzabiig – avagy egy álom valóra váltása szűk két évtized alatt. Lando Norris nyolcévesen, tehát éppen Lewis Hamilton Formula–1-es bemutatkozásának évében, 2007-ben kezdett el versenyszerűen gokartozni, azóta pedig kizárólag az a cél lebegett a szeme előtt, hogy egy nap ő is felér a vb-sorozat csúcsára. Ennek anyagi feltételeit kezdetben a magánnyugdíjak angliai értékesítését az 1990-es években megreformáló és ebből meggazdagodó édesapja, Adam teremtette meg, a pályán viszont egyedül Landón múlt, mit hoz ki nyilvánvaló tehetségéből.

2013: a két évvel idősebb Max Verstappen is gratulált neki gokartos Európa-bajnoki sikereihez

2015: első formulaautós idényében újoncként bajnok lett a brit F4-ben

2016: a Formula-Renault-s sikerek előtt még az új-zélandi Toyota Racing Seriesben is győzött (Fotó: Imago Images)

2019: miután újoncként bajnok lett az európai F3-ban, majd második az F2-ben, a McLaren előléptette az F1-be (Fotó: AFP)

2019: az első F1-es év a tanulás jegyében telt, aztán szintet lépett (Fotó: AFP)

Már tinédzserként megegyeztek apjával, szó sem lehet fizetős F1-es karrierről, és hamar kiderült, erre nem is lesz szükség, hiszen első formulaautós sikerei után gyorsan lecsapott rá a McLaren, és juniorpilótájává fogadta. Norris ezután az F3-ban és az F2-ben is olyan eredményeket ért el, amelyek láttán még a Red Bull is el akarta csábítani, ám a wokingiak nem engedték el gyémántjukat, és 2019-ben lehetőséget adtak neki az F1-ben.

2020: az évadnyitón dobogóra állhatott (Fotó: AFP)

2023: a pocsék téli teszt után kezdte elveszteni a hitét, de a McLaren idény közben „feltámadt” (Fotó: AFP)

2023: nehéz kezdet, erős befejezés (Fotó: AFP)

A hullámzó tanulóév után rendkívüli sebességről és egyenletességről tett tanúbizonyságot, ami leginkább abban öltött testet, hogy 2021-ben és 2022-ben milyen egyoldalúan győzte le csapaton belül a McLaren sztárigazolását, Daniel Ricciardót. A futamgyőzelem ugyanakkor sokáig elkerülte, ám amikor talán legbelül éppen kezdte megkérdőjelezni csapata kompetenciáját, a brit istálló 2024-ben óriásit lépett előre, Norris pedig négyszer is nyert. Az év végén bajnokcsapattá avanzsáló wokingiak meredek fejlődési íve előrevetítette, hogy idén a vb-címre is esélye lehet a brit pilótának, és pontosan így is lett.

2024: 110. futamán Miamiban végre győzni tudott (Fotó: AFP)

2025: végig kiélezett harcot vívott Oscar Piastrival és Max Verstappennel (Fotó: AFP)

2025: bár nagyon szoros lett a vége, az idényzárón megnyerte a világbajnokságot (Fotó: Reuters)



Bár az idénye nagyon döcögősen indult, és sorra kapta a pofonokat csapattársától, Oscar Piastritól, a nyáron már egyenletesebbé vált a teljesítménye, ősszel pedig teljesen megfordította a helyzetet csapaton belül. Igaz ugyan, hogy a szeptembertől szárnyaló Max Verstappen az utolsó futam utolsó méteréig megizzasztotta, de Norris végül két pontot megőrzött előnyéből vele szemben, és 26 évesen, a McLarennél töltött hetedik idényében gyerekkori álmát valóra váltva a Formula–1 világbajnoka lett.

Szülei, Cisca és Adam mindig mindenben támogatták (Fotó: Getty Images)

Világbajnoki címét együtt ünnepelte bátyjával és két húgával (Fotó: AFP)

Barátnője a portugál modell, Margarida Corceiro (Fotó: AFP)

Gyerekkori hősét, Valentino Rossit ma már barátjának vallhatja (Fotó: Getty Images)

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. december 13-i lapszámában jelent meg.)