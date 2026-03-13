Nemzeti Sportrádió

NHL: MacKinnon négy pontot is szerzett, a Colorado kiütötte a Seattle-t

T. Z.T. Z.
2026.03.13. 08:15
Nathan MacKinnonnak (szemből) remek napja volt a Seattle ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Colorado Avalanche Florida Panthers Nathan McKinnon NHL
Tizennégy mérkőzés is szerepelt az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapjának programjában, magyar idő szerint pénteken hajnalban.

A címvédő Florida Panthers hazai pályán hosszabbításban 2–1-re legyűrte a Columbus Blue Jackets csapatát, és sorozatban a harmadik győzelmét aratta, de még így is csak a 13. helyen áll a Keleti konferenciában.

A Carolina Hurricanes odahaza meglepetésre 3–1-es vereséget szenvedett a St. Louis Bluestól. Jordan Binnington 31 védést mutatott be a mérkőzésen, a Blues pedig legutóbbi hat meccséből már az ötödiket nyerte meg.

A Nyugati konferenciát vezető Colorado Avalanche idegenben 5–1-re kiütötte a Seattle Krakent, köszönhetően elsősorban Nathan MacKinnon ponterős játékának, aki egy gólja mellett három gólpasszt is kiosztott. A Kraken sorozatban negyedik összecsapását veszítette el.

NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–San Jose Sharks 2–4
Buffalo Sabres–Washington Capitals 1–2
Toronto Maple Leafs–Anaheim Ducks 6–4
Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 4–1
Florida Panthers–Columbus Blue Jackets 2–1 – hosszabbítás után
New Jersey Devils–Calgary Flames 4–5
Carolina Hurricanes–St. Louis Blues 1–3
Dallas Stars–Edmonton Oilers 7–2
Minnesota Wild–Philadelphia Flyers 2–3 – szétlövéssel
Winnipeg Jets–New York Rangers 3–6
Utah Mammoth–Chicago Blackhawks 2–3
Vancouver Canucks–Nashville Predators 4–3 – szétlövéssel
Vegas Golden Knights–Pittsburgh Penguins 6–2
Seattle Kraken–Colorado Avalanche 1–5

 

