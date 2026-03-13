NHL: MacKinnon négy pontot is szerzett, a Colorado kiütötte a Seattle-t

A címvédő Florida Panthers hazai pályán hosszabbításban 2–1-re legyűrte a Columbus Blue Jackets csapatát, és sorozatban a harmadik győzelmét aratta, de még így is csak a 13. helyen áll a Keleti konferenciában.

A Carolina Hurricanes odahaza meglepetésre 3–1-es vereséget szenvedett a St. Louis Bluestól. Jordan Binnington 31 védést mutatott be a mérkőzésen, a Blues pedig legutóbbi hat meccséből már az ötödiket nyerte meg.

A Nyugati konferenciát vezető Colorado Avalanche idegenben 5–1-re kiütötte a Seattle Krakent, köszönhetően elsősorban Nathan MacKinnon ponterős játékának, aki egy gólja mellett három gólpasszt is kiosztott. A Kraken sorozatban negyedik összecsapását veszítette el.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–San Jose Sharks 2–4

Buffalo Sabres–Washington Capitals 1–2

Toronto Maple Leafs–Anaheim Ducks 6–4

Tampa Bay Lightning–Detroit Red Wings 4–1

Florida Panthers–Columbus Blue Jackets 2–1 – hosszabbítás után

New Jersey Devils–Calgary Flames 4–5

Carolina Hurricanes–St. Louis Blues 1–3

Dallas Stars–Edmonton Oilers 7–2

Minnesota Wild–Philadelphia Flyers 2–3 – szétlövéssel

Winnipeg Jets–New York Rangers 3–6

Utah Mammoth–Chicago Blackhawks 2–3

Vancouver Canucks–Nashville Predators 4–3 – szétlövéssel

Vegas Golden Knights–Pittsburgh Penguins 6–2

Seattle Kraken–Colorado Avalanche 1–5