NHL: a Montreal nyerte meg a kanadai rangadót

Alig telt el 75 másodperc az NHL kanadai rangadójából, máris vezetést szerzett a Montreal Ottawában: Juraj Slafkovsky emberelőnyből volt eredményes. A Senators azonban még a szünet előtt fordított Drake Batherson duplájával – az elsőt ő is fórból lőtte. A második harmadban aztán a francia Alexandre Texier révén egyenlített, majd a záró felvonásban a Slafkovskynak gólpasszt adó újonc Ivan Gyemidov idénybeli 50. pontjával a győztes gólt is megszerezte.

A Washington Capitals Ryan Leonard emberelőnyös találatával még az első harmadban megszerezte a vezetést a Philadelphia Flyers otthonában, ám a házigazdák a második és a harmadik felvonásban is kétszer betalálva 4–1-re megnyerték a találkozót.

NHL, ALAPSZAKASZ

Ottawa Senators–Montreal Canadiens 2–3

Philadelphia Flyers–Washington Capitals 4–1