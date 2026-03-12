Nemzeti Sportrádió

NHL: a Montreal nyerte meg a kanadai rangadót

H. Á.H. Á.
2026.03.12. 09:21
Gyemidov (fehérben) megállíthatatlan volt (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) csütörtök hajnali mérkőzésein a Montreal Canadiens az újonc Ivan Gyemidov vezérletével 3–2-re győzött az Ottawa Senators otthonában, míg a Philadelphia Flyers hátrányból fordítva nyert a Washington Capitals ellen hazai pályán.

Alig telt el 75 másodperc az NHL kanadai rangadójából, máris vezetést szerzett a Montreal Ottawában: Juraj Slafkovsky emberelőnyből volt eredményes. A Senators azonban még a szünet előtt fordított Drake Batherson duplájával – az elsőt ő is fórból lőtte. A második harmadban aztán a francia Alexandre Texier révén egyenlített, majd a záró felvonásban a Slafkovskynak gólpasszt adó újonc Ivan Gyemidov idénybeli 50. pontjával a győztes gólt is megszerezte.

A Washington Capitals Ryan Leonard emberelőnyös találatával még az első harmadban megszerezte a vezetést a Philadelphia Flyers otthonában, ám a házigazdák a második és a harmadik felvonásban is kétszer betalálva 4–1-re megnyerték a találkozót.

NHL, ALAPSZAKASZ
Ottawa Senators–Montreal Canadiens 2–3
Philadelphia Flyers–Washington Capitals 4–1

 

