NHL: a Colorado szétlövésben nyerte meg a Dallas elleni rangadót

2026.03.07. 07:51
Martin Necas gólja döntött a szétlövésben (Fotó: Getty Images)
A Colorado Avalanche szoros mérkőzésen, szétlövéssel győzte le a Dallas Starst az NHL Nyugati főcsoportjának csúcsrangadóján.

A nyugati tabella második helyén álló Dallas tízmeccses győzelmi sorozattal a háta mögött fogadta a ligaelső Coloradót, és nagyon kevésen múlt, hogy tovább nyújtsa története legjobb szériáját. Az első harmadban 3–1-re, a másodikban 4–2-re vezetett, a középső periódus felétől 4–3-as vezetést őrzött egészen a hajráig. Az Avalanche az utolsó percekre lehozta a kapusát, hogy több mezőnyjátékossal rohamozhasson az egyenlítésért. Egy perccel a vége előtt Jamie Benn, a dallasiak csapatkapitánya elhibázta az üresen hagyott kaput, így maradt reménye a Coloradónak.

Tizenhárom másodperccel a vége előtt Valerij Nicsuskin góljával egyenlített az Avalanche, kicsikarva a hosszabbítást, amelyben nem született gól. A szétlövés döntött, abban a rendes játékidőben egy gólt és négy gólpasszt jegyző Martin Necas találatával a Colorado kerekedett felül. A Colorado harmadik hőse Scott Wedgewood kapus volt, a negyedik dallasi gól után váltotta a mindössze hét védést bemutató Mackenzie Blackwoodot. A Stars korábbi kapusa tíz védéssel tartotta meccsben a Coloradót, majd korábbi társai közül Jason Robertson és Matt Duchene próbálkozását is hárította a szétlövésben.

A Minnesota Wild a Las Vegasban aratott győzelmével két pontra megközelítette a Dallast.

A keleti első Carolina Hurricanes Edmontonban győzött, ezzel növelte előnyét riválisai előtt.

A játéknap hőse a friss olimpiai bajnok Matthew Tkachuk, a Florida amerikai játékosa volt, a legutóbbi két bajnokságot megnyerő Panthers az ő mesterhármasával győzött Detroitban 3–1-re.

NHL, ALAPSZAKASZ
Detroit Red Wings–Florida Panthers 1–3
Dallas Stars–Colorado Avalanche 4–5 – szétlövés után
Chicago Blackhawks–Vancouver Canucks 3–6
Anaheim Ducks–Montréal Canadiens 6–5 – szétlövés után
Edmonton Oilers–Carolina Hurricanes 3–6
Vegas Golden Knights–Minnesota Wild 2–4
San Jose Sharks–St. Louis Blues 2–3

 

