NHL: lendületben a Buffalo, közelít a Keleti főcsoport első helyéhez

A Pittsburgh az első harmadban még egyenlített, a másodikban aztán a Buffalo már háromszor köszönt be, majd a záró periódusban még egyszer – válasz nélkül. Josh Norris és Owen Power egy-egy góllal és assziszttal vette ki a részét a Sabres sorozatban ötödik győzelméből, amely után a csapat 80 ponttal a Keleti főcsoport harmadik helyén áll a Carolina (84) és a sorozatban negyedszer vesztő Tampa Bay (80) mögött.

Ez a péntek arról is nevezetes, hogy zárul a játékos-cserebere időszaka. A Los Angeles Kings már néhány héttel ezelőtt megszerezte Artyemij Panarint, azonban az orosz szélső – részben az olimpiai szünet miatt – csupán most szerezte meg első gólját: a New York Islanders ellen ő, Adrian Kempe és Mikey Anderson egyaránt egy-egy góllal és assziszttal zárt. Az egy asszisztot szintén kiosztó Anze Kopitar az 1500. NHL-meccsét játszotta, a nemrég kinevezett D. J. Smith pedig az első győzelmét élhette át a Kings (beugró) vezetőedzőjeként.

Mathieu Olivier (Columbus) és Matthew Wood (Nashville) egyaránt két góllal járult hozzá csapata győzelméhez, Vítek Vaneceknek (Utah) 16 védés is elég volt idénybeli első shutoutjához, míg a hartfordi farmcsapatból visszarendelt Jaroslav Chmelar élete első NHL-gólját ütötte – csapata, a keleti sereghajtó New York Rangers több mint három hónap után nyert hazai mérkőzést a rendes játékidőben, vendége a sorozatban hatodszor vesztő Toronto volt.

FIRST NHL GOAL‼️



Jaroslav Chmelar has his first career goal! pic.twitter.com/U7dxM2Fp2g — NHL (@NHL) March 6, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Florida Panthers 4–2

New York Rangers–Toronto Maple Leafs 6–2

Philadelphia Flyers–Utah Mammoth 0–3

Pittsburgh Penguins–Buffalo Sabres 1–5

Nashville Predators–Boston Bruins 6–3

Winnipeg Jets–Tampa Bay Lightning 4–1

Calgary Flames–Ottawa Senators 1–4

Los Angeles Kings–New York Islanders 5–3