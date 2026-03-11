Nemzeti Sportrádió

A Premier League az idény legjobbját keresi, Szoboszlaira is lehet szavazni

A Buffalo már nyolcmeccses nyerősorozatnál jár az NHL-ben

R. P.R. P.
2026.03.11. 07:44
null
Jack Quinn (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong NHL Tampa Bay Lightining
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján a Buffalo Sabres 6–3-ra legyőzte a San Jose Sharksot, így a Sabres győzelmi sorozata már nyolcmérkőzéses. A ligaelső Colorado Avalanche hazai pályán szenvedett vereséget az Edmonton Oilerstől.

A Buffalo Sabres 6–3-ra legyőzte a San Jose Sharksot, így a Sabres győzelmi sorozata már nyolcmérkőzéses. A Sharks elleni siker legfőbb leltéteményese Jack Quinn volt, aki három gólt ütött – először ért el mesterhármast az NHL-ben – és egy gólpasszt is jegyzett. Quinn a legutóbbi 12 meccsén nem talált be, de az olimpiai szünet jót tett neki.

Az Anaheim Ducks úgy győzte le a Winnipeg Jetset 4–1-re, hogy a második negyedben három gólt is berámolt mindössze 1 perc és 44 másodperc alatt. A Jets számára hat meccs után véget ért az a sorozat, amely során minden meccsen szerzett legalább egy pontot.

Ezzel szemben a Dallas Stars már 13 meccses szériában van a Vegas Golden Knights 2–1-es legyőzésével. Ennek során Jake Oettinger 26 védést mutatott be.

A ligaelső Colorado Avalanche hazai pályán szenvedett vereséget az Edmonton Oilerstől.

NHL, ALPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–Columbus Blue Jackets 2–5
New York Rangers–Carlgary Flames 4–0
Montreal Canadiens–Toronto Maple Leafs 3–1
Boston Bruins–Los Angeles Kings 2–1 – hosszabbításban
Buffalo Sabres–San Jose Sharks 6–3
Carolina Hurricanes–Pittsburgh Penguins 5–4 – szétlövéssel
Florida Panthers–Detroit Red Wings 4–3
St. Louis Blues–New York Islanders 3–4 – hosszabbításban
Minnesota Wild–Utah Mammoth 5–0
Dallas Stars–Vegas Golden Knights 2–1
Winnipeg Jets–Anaheim Ducks 1–4
Colorado Avalanche–Edmonton Oilers 3–4
Seattle Kraken–Nashville Predators 2–4

Az állás

 

jégkorong NHL Tampa Bay Lightining
Legfrissebb hírek

Felébresztik az altatásból az újraélesztett jégkorongozót

Jégkorong
5 órája

Erste Liga: az UTE háromgólos hátrányból fordított, előnyben a Brassó, a Gyergyó, valamint a DVTK is

Jégkorong
18 órája

NHL: a hosszabbításspecialista megint lecsapott, idegenben nyert a Kings

Amerikai sportok
Tegnap, 9:27

NHL: tizenöt gólt hozott a buffalói mérkőzés

Amerikai sportok
2026.03.09. 08:24

Osztrák hokiliga: bravúros bécsi győzelemmel bejutott a rájátszásba a Fehérvár

Jégkorong
2026.03.08. 19:43

Gyász: 20 évesen elhunyt Borsos Barna, az Újpesti Jégkorong Akadémia U21-es csapatának játékosa

Jégkorong
2026.03.08. 13:16

NHL: a Colorado szétlövésben nyerte meg a Dallas elleni rangadót

Amerikai sportok
2026.03.07. 07:51

NHL: lendületben a Buffalo, közelít a Keleti főcsoport első helyéhez

Amerikai sportok
2026.03.06. 09:11
Ezek is érdekelhetik