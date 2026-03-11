A Buffalo már nyolcmeccses nyerősorozatnál jár az NHL-ben

A Buffalo Sabres 6–3-ra legyőzte a San Jose Sharksot, így a Sabres győzelmi sorozata már nyolcmérkőzéses. A Sharks elleni siker legfőbb leltéteményese Jack Quinn volt, aki három gólt ütött – először ért el mesterhármast az NHL-ben – és egy gólpasszt is jegyzett. Quinn a legutóbbi 12 meccsén nem talált be, de az olimpiai szünet jót tett neki.

Az Anaheim Ducks úgy győzte le a Winnipeg Jetset 4–1-re, hogy a második negyedben három gólt is berámolt mindössze 1 perc és 44 másodperc alatt. A Jets számára hat meccs után véget ért az a sorozat, amely során minden meccsen szerzett legalább egy pontot.

Ezzel szemben a Dallas Stars már 13 meccses szériában van a Vegas Golden Knights 2–1-es legyőzésével. Ennek során Jake Oettinger 26 védést mutatott be.

A ligaelső Colorado Avalanche hazai pályán szenvedett vereséget az Edmonton Oilerstől.

NHL, ALPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–Columbus Blue Jackets 2–5

New York Rangers–Carlgary Flames 4–0

Montreal Canadiens–Toronto Maple Leafs 3–1

Boston Bruins–Los Angeles Kings 2–1 – hosszabbításban

Buffalo Sabres–San Jose Sharks 6–3

Carolina Hurricanes–Pittsburgh Penguins 5–4 – szétlövéssel

Florida Panthers–Detroit Red Wings 4–3

St. Louis Blues–New York Islanders 3–4 – hosszabbításban

Minnesota Wild–Utah Mammoth 5–0

Dallas Stars–Vegas Golden Knights 2–1

Winnipeg Jets–Anaheim Ducks 1–4

Colorado Avalanche–Edmonton Oilers 3–4

Seattle Kraken–Nashville Predators 2–4

Az állás