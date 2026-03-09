Nemzeti Sportrádió

NHL: tizenöt gólt hozott a buffalói mérkőzés

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.09. 08:24
null
Josh Doan ünnepli a második gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
jégkorong NHL Tampa Bay Lightning Buffalo Sabres
Hét mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Igazi őrületet hozott a Buffalo és a Tampa Bay csatája az NHL vasárnapi játéknapján. Az első harmadban potyogtak a kiállítások, a két csapat összesen 70 (!) percnyi büntetést hozott össze, a Sabres 1–0-ra vezetett a játékrész után. Nem meglepetés, hogy emberelőnyös helyzetből született a gól.

A második harmadban két újabb emberelőnyből 3–0 vezetett már a Buffalo, Corey Perry szépítése után pedig Alex Tuch emberhátrányban állította vissza a háromgólos különbséget. Ám a harmad végéig egyenlített a Tampa, 4–4-re álltak két harmad után a felek.

Egy perc sem telt el a harmadik harmadból, amikor Nyikita Kucserov megszerezte a második gólját, majd Brayden Point találatával már 6–4-re a Lightning vezetett. Sam Carrick szépítése után Brandon Hagel is betalált, így 10 perccel a vége előtt kétgólos előnyben volt a Tampa Bay.

Ám itt nem volt vége a fordulatoknak, Rasmus Dahlin bő egy perccel később szépített, majd Jason Zucker egyenlítése után Josh Doan emberelőnyből megszerezte a második találatát, és ezzel a Buffalo sorozatban a hetedik győzelmét ünnepelhette, és az Atlanti divízió élére állt, éppen a Tampát megelőzve.

1992. november 25. óta először fordult elő, hogy egy meccs két harmadában is hét-hét gól szülessen úgy, hogy mindkét csapat eredményes. 

A Buffalo mellett a Colorado is folytatta győzelmi sorozatát, az Avalanche szétlövéssel verte a Minnesotát, és egymás után az ötödik győzelmét aratta, amivel megerősítette vezető helyét a nyugati főcsoportban.

A Pittsburgh a második harmad közepén háromgólos hátrányban volt a Boston ellen, de 0–3 és 3–4 után is egyenlített, majd a hosszabbításban Thomas Novak góljával a győzelmet is megszerezte.

Négy győzelem után kapott ki a New Jersey Devils, amely gólképtelen maradt a Red Wings ellen.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Colorado Avalanche–Minnesota Wild 3–2 – szétlövéssel
Pittsburgh Penguins–Boston Bruins 5–4 – hosszabbítás után
Buffalo Sabres–Tampa Bay Lightning 8–7
Dallas Stars–Chicago Blackhawks 4–3 – hosszabbítás után
New Jersey Devils–Detroit Red Wings 0–3
Anaheim Ducks–St. Louis Blues 0–4
Vegas Golden Knights–Edmonton Oilers 2–4

 

 

 

 

