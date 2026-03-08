Erdély Csanád szerint apróságok döntenek majd az osztrák hokiligában

Nagy különbségű bécsi győzelmet nagy különbségű Volán-siker követett a rájátszáskvalifikáció második összecsapásán. Miközben a Villach már kiejtette riválisát, a Linzet, és bejutott a playoffba, a magyar csapat vasárnap újra összecsap a Vienna Capitals együttesével, hogy – az egy évvel ezelőttihez hasonlóan – kiejtse a bajnokság ezen szakaszábant, és ott lehessen a legjobb nyolc között. A pénteki mérkőzést követően a fehérváriak csapatkapitánya, Erdély Csanád értékelt.

„Nem akkora a különbség a két csapat között, mint amekkorára az eredmény utal. Jó volt a helyzetkihasználásunk, jókor tudtunk gólokat szerezni, például emberhátrányban. Volt elég játékosunk, akik a megfelelő pillanatokban előléptek, és húzóemberekké váltak. Ugyanazzal az elánnal lépünk majd vasárnap is pályára, mint amivel pénteken” – fogalmazott.

Az idénynek ebben a szakaszában már tényleg nincs hibázási lehetőség, ezért érzelemdús, feszültséggel, harci szellemmel teli összecsapásokon vagyunk túl, és vélhetően nem lesz ez másképp vasárnap sem, amikor eldől a továbbjutás sorsa az egyik fél második győzelméig tartó párharcban. A MET Arénában a játékvezetők tízperces és végleges fegyelmi büntetést is kiosztottak, mindkettőt a harmadik harmadban már frusztrált bécsi játékos kapta.

„Ha a párharc első mérkőzését vesszük alapul, számítani lehetett rá, hogy feszült meccs lesz a második is. Már a korongbedobások előtt ment a harc, a mentális hadviselés, és ezek olyan dolgok, amikből – ha jól csináljuk – tudunk csapatként profitálni. Le a kalappal mindenki előtt, aki beleáll a kemény helyzetekbe, Ambrus Csongor például hihetetlen eltökéltséggel áll oda minden egyes bulihoz, és legtöbbször meg is nyeri a párharcait, ilyen személyiségekre és ilyen küzdeni akarásra van szükségünk” – mondta a csapatkapitány.

Erdély Csanád arról is szót ejtett, miben bízhatnak vasárnap, és mi az, ami a Volán felé billentheti a mérleg nyelvét ennyire kiélezett helyzetben.

„A másodikhoz hasonló kiélezett mérkőzésre számítok. Látható, hogy a játék kritikus elemeiben, helyzetekben kik képesek rátenni a teljesítményükre még egy lapáttal, mert nekünk már volt két olyan mérkőzésünk is az elmúlt egy hétben, amikor az életben maradásért harcoltunk: a Fradi elleni utolsó alapszakaszmeccsen és a Bécs elleni második összecsapáson. Az osztrákoknak a vasárnapi lesz az első ilyen az idényben, így ez talán a mi malmunkra hajthatja a vizet. Kicsit feljöttünk a víz felszíne fölé, vehettünk egy nagy levegőt a pénteki győzelem után, de ahogy a rájátszáskvalifikáció első meccsén, úgy a másodikon sem számított, hogy mekkora különbséggel nyert a győztes, csak az, hogy ki nyert. Örülünk a pénteki sikernek, de az a feladatunk, hogy megnézzük, elemezzük a jégen elkövetett hibáinkat, és tanuljunk belőlük. Apróságok dönthetnek Bécsben, ez tényleg így van. A korongért folytatott csaták, a védekezésbe besegítő csatárok játéka, a kapusok teljesítménye, a hátvédek passzainak pontossága, a szélsők sebessége, mind-mind döntő játékelem lehet” – magyarázta Erdély Csanád.

JÉGKORONG

Osztrák liga, a negyeddöntőbe jutásért, 3. (utolsó) mérkőzés

17.30: Vienna Capitals (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–1