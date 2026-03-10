NHL: a hosszabbításspecialista megint lecsapott, idegenben nyert a Kings

A Los Angeles első harmadbeli kétgólos előnye elfogyott, a harmadik periódusban is volt válasza a Columbusnak Brian Dumoulin góljára – Kirill Marcsenko emberelőnyből egyenlített 1:56 perccel a vége előtt –, így jutott el a hosszabbításig a két csapat meccse. A ráadás harmadik percében aztán Adrian Kempe a legjobb ütemben lépett jégre a cserepadról, hogy Artemij Panarin passzát átvegye, és a rövid sarokba bombázzon, eldöntve a meccset. Kempe – aki a rendes játékidőben is a kapuba talált – a 11. hosszabbításbeli gólját ütötte, ezzel beállította Jeff Carter klubrekordját.

Hosszabbításban nyert a Chicago is, a három vereség után nyerő hazaiak Utah elleni győztes gólját Frank Nazar szintén a ráadás harmadik percében ütötte, emberelőnyből.

A Washington egy harmad után három góllal vezetett a Calgary ellen, aztán a második periódusban a vendégek ütöttek hármat – kettőt másfél percen belül, ugyanabban az emberhátrányban –, a harmadikban aztán újra a Capitals volt soron, immár négy góllal. Connor McMichael a második góljával szerzett a végső dudaszóig kitartó előnyt, fél percen belül Justin Sourdif is betalált. Utóbbi egy góllal és két assziszttal, Hendrix Lapierre egy-egy góllal és assziszttal járult hozzá a győzelemhez. Alekszandr Ovecskin ezúttal nem talált a kapuba, azaz továbbra is kétgólnyira van az 1000-es NHL-határtól.

A keleti utolsó helyen horgonyzó New York Rangers a megelőző hat idegenbeli mérkőzését elvesztette, de a hullámzó teljesítményt nyújtó Philadelphia otthonából már elhozta a győzelmet. Mika Zibanejad két gólt és egy asszisztot jegyzett, Igor Sesztyjorkin 32 lövést védett a győztesek kapujában.

Az Ottawa sorozatban a hetedik mérkőzésén is pontot szerzett, Brady Tkachuk üres kapus góllal nyújtotta szintén hétmeccsesre a maga pontszériáját, míg James Reimer 16 védéssel, kapott gól nélkül hozta le a Vancouver elleni meccset (2–0). Reimer az idény első felét csapat nélkül töltötte, januárban írt alá a Senatorshoz, ez volt az idénybeli első shutoutja, karrierje során pedig a 32. Dominik Hasek és Craig Anderson után ő a harmadik ottawai kapus, aki 37. születésnapja után kapott gól nélküli meccset teljesít, és a harmadik a liga történetében, aki hét különböző franchise kapusaként ért el shutoutot (Cam Talbot és Sean Burke a további kettő).

NHL, ALPSZAKASZ

Columbus Blue Jackets–Los Angeles Kings 4–5, h. u.

Philadelphia Flyers–New York Rangers 2–6

Washington Capitals–Calgary Flames 7–3

Chicago Blackhawks–Utah Mammoth 3–2, h. u.

Vancouver Canucks–Ottawa Senators 0–2