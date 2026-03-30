EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2026

2026.03.30. 14:17
A Mjällby játékosai klubjuk első svéd bajnoki címét ünneplik Jesper Gustavsson csapatkapitány vezetésével (Fotó: AFP)
Folyamatosan frissülő táblázatunkban az idén is összegyűjtjük az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) égisze alá tartozó országok bajnokait, kupagyőzteseit. A név utáni zárójelben a győztes csapatok bajnoki címeinek, kupadiadalainak számát tüntettük fel.
EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2025–2026

ORSZÁG

BAJNOKCSAPAT

KUPAGYŐZTES

Albánia Döntő: május 13.
Andorra  
Anglia Döntő: május 16.
Ausztria Döntő: május 1.
Azerbajdzsán  
Belgium Döntő: május 14.
Bosznia-Hercegovina Döntő: május 13.
Bulgária  
Ciprus  
Csehország  
Dánia Döntő: május 24.
Észak-Írország  
Észak-Macedónia  
ÉsztországFC Flora (16)* 
FehéroroszországFC ML Vityebszk (1)* 
Feröer(22)* (7)*
FinnországKuPS (8)*HJK (15)*
Franciaország Döntő: május 23.
Gibraltár Lincoln Red Imps (21)
Görögország Döntő: április 25.
GrúziaFC Iberia 1999 (3)*FC Dila Gori (2)*
Hollandia Döntő: április 19.
Horvátország Döntő: május 13.
ÍrországShamrock Rovers (22)*Döntő: május 2.
IzlandVíkingur Reykjavík (8)*Vestri (1)*
Izrael  
KazahsztánKajrat (5)*Tobol FK (3)*
Koszovó  
Lengyelország Döntő: május 2.
LettországRiga FC (7)*FK Auda (2)*
Liechtensteinnincs önálló bajnokság 
LitvániaFK Kauno Zalgiris (1)*Panevezys (2)*
Luxemburg  
Magyarország Döntő: május 9.
Málta Döntő: május 24.
Moldova Döntő: május 23.
Montenegró Döntő: május 28.
Németország Döntő: május 23.
NorvégiaViking (9)*Döntő: május 9.
Olaszország Döntő: május 13.
Oroszország Döntő: május 24.
Örményország  
Portugália Döntő: május 24.
Románia Döntő: május 13.
San Marino  
Skócia Döntő: május 23.
Spanyolország Döntő: április 18.
Svájc Döntő: május 24.
SvédországMjällby (1)*Döntő: május 14.
Szerbia Döntő: május 13.
Szlovákia Döntő: május 1.
Szlovénia  
Törökország Döntő: május 24.
Ukrajna Döntő: május 20.
WalesThe New Saints (18)Döntő: április 12.
* A megjelölt sorozatok tavaszi-őszi rendszerűek, ezekben 2025 végén avattak bajnokot/kupagyőztest.

