EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2026
Folyamatosan frissülő táblázatunkban az idén is összegyűjtjük az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) égisze alá tartozó országok bajnokait, kupagyőzteseit. A név utáni zárójelben a győztes csapatok bajnoki címeinek, kupadiadalainak számát tüntettük fel.
|EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2025–2026
ORSZÁG
BAJNOKCSAPAT
KUPAGYŐZTES
|Albánia
|Döntő: május 13.
|Andorra
|Anglia
|Döntő: május 16.
|Ausztria
|Döntő: május 1.
|Azerbajdzsán
|Belgium
|Döntő: május 14.
|Bosznia-Hercegovina
|Döntő: május 13.
|Bulgária
|Ciprus
|Csehország
|Dánia
|Döntő: május 24.
|Észak-Írország
|Észak-Macedónia
|Észtország
|FC Flora (16)*
|Fehéroroszország
|FC ML Vityebszk (1)*
|Feröer
|KÍ (22)*
|KÍ (7)*
|Finnország
|KuPS (8)*
|HJK (15)*
|Franciaország
|Döntő: május 23.
|Gibraltár
|Lincoln Red Imps (21)
|Görögország
|Döntő: április 25.
|Grúzia
|FC Iberia 1999 (3)*
|FC Dila Gori (2)*
|Hollandia
|Döntő: április 19.
|Horvátország
|Döntő: május 13.
|Írország
|Shamrock Rovers (22)*
|Döntő: május 2.
|Izland
|Víkingur Reykjavík (8)*
|Vestri (1)*
|Izrael
|Kazahsztán
|Kajrat (5)*
|Tobol FK (3)*
|Koszovó
|Lengyelország
|Döntő: május 2.
|Lettország
|Riga FC (7)*
|FK Auda (2)*
|Liechtenstein
|nincs önálló bajnokság
|Litvánia
|FK Kauno Zalgiris (1)*
|Panevezys (2)*
|Luxemburg
|Magyarország
|Döntő: május 9.
|Málta
|Döntő: május 24.
|Moldova
|Döntő: május 23.
|Montenegró
|Döntő: május 28.
|Németország
|Döntő: május 23.
|Norvégia
|Viking (9)*
|Döntő: május 9.
|Olaszország
|Döntő: május 13.
|Oroszország
|Döntő: május 24.
|Örményország
|Portugália
|Döntő: május 24.
|Románia
|Döntő: május 13.
|San Marino
|Skócia
|Döntő: május 23.
|Spanyolország
|Döntő: április 18.
|Svájc
|Döntő: május 24.
|Svédország
|Mjällby (1)*
|Döntő: május 14.
|Szerbia
|Döntő: május 13.
|Szlovákia
|Döntő: május 1.
|Szlovénia
|Törökország
|Döntő: május 24.
|Ukrajna
|Döntő: május 20.
|Wales
|The New Saints (18)
|Döntő: április 12.
|* A megjelölt sorozatok tavaszi-őszi rendszerűek, ezekben 2025 végén avattak bajnokot/kupagyőztest.
