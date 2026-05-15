A Honvéd lett az ötödik a férfi kosárlabda NB I-ben

A csata hétfőn kezdődött, amikor az Alba odahaza 101–79-re nyert, elsősorban a válogatott Vojvoda Dávid 21 pontjának köszönhetően. A szerdai folytatásban a fővárosiak főként a szerb Djordje Dimitrijevics 15 pontjával 79–73-ra győztek a Ludovika Arénában, így egyenlítettek.

A párharc utolsó találkozóján a házigazdák 5–8 után egy 17–0-s rohammal faképnél hagyták a budapesti gárdát, amely a második negyedben két pontra csökkentette hátrányát. A vendégek a 25. percben ismét vezettek (55–56), mivel Dimitrijevics és az amerikai Zachary Simmons fontos kosarakat dobott, a fehérváriak pedig ezután már nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz.

A meccs legjobbja a hazaiakat erősítő Isaiah Bigelow lett 27 ponttal, a túloldalon Dimitrijevics 26 ponttal zárt.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB IA

Az 5. helyért, 3. mérkőzés

Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd 90–98 (28–17, 25–28, 17–29, 20–24)

A párharc végeredménye: 2–1 a Honvéd javára.