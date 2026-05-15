Az éllovas Győr 28 góllal verte meg a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

2026.05.15. 19:51
Tjasa Stanko szórta a gólokat (Fotó: Nagy Gábor, archív)
Mosonmagyaróvár Győr Budaörs Dunaújváros
A női kézilabda NB I 24. fordulójában az éllovas Győr hazai pályán 28 góllal legyőzte a Dunaújvárost. A Mosonmagyaróvár szoros meccsen verte meg a Budaörsöt.

 

A győriek legjobbja Tjasa Stanko volt, a szlovén játékos 13 lövésből 12 gólt szerzett. A kapuban Lukács Boglárka 40 százalékkal védett (10/25).

A Budaörs két góllal vezetett idegenben a Mosonmagyaróvár ellen, ám a második félidőben a hazaiak fordítottak, és ugyanekkora különbséggel megnyerték az összecsapást.

KÉZILABDA
NŐI NB I
24. forduló
Győri Audi ETO KC–Dunaújvárosi Kohász KA 49–21 (22–10)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs 34–32 (17–19)

Jegyzőkönyvek később

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K      

Gk 

  1. Győr

24

23

1

906–566

+340 

47 

  2. FTC

23

21

1

1

807–562

+245 

43 

  3. Debrecen

23

21

2

771–533

+238 

42 

  4. Esztergom

24

16

2

6

782–634

+148 

34 

  5. Vác

23

13

1

9

676–624

+52 

27 

  6. Székesfehérvár

23

12

1

10

622–600

+22 

25 

  7. Mosonmagyaróvár

24

9

3

12

652–669

–17 

21 

  8. Kisvárda

23

10

13

591–646

–55 

20 

  9. Budaörs

24

8

3

13

652–698

–46 

19 

10. Vasas

23

7

3

13

629–666

–37 

17 

11. Szombathely

23

7

3

13

644–717

–73 

17 

12. NEKA

23

6

17

580–716

–136 

12 

13. Kozármisleny

24

1

23

553–830

–277 

14. Dunaújváros

24

2

22

509–913

–404 

 

 

