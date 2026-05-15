Az éllovas Győr 28 góllal verte meg a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben
A győriek legjobbja Tjasa Stanko volt, a szlovén játékos 13 lövésből 12 gólt szerzett. A kapuban Lukács Boglárka 40 százalékkal védett (10/25).
A Budaörs két góllal vezetett idegenben a Mosonmagyaróvár ellen, ám a második félidőben a hazaiak fordítottak, és ugyanekkora különbséggel megnyerték az összecsapást.
KÉZILABDA
NŐI NB I
24. forduló
Győri Audi ETO KC–Dunaújvárosi Kohász KA 49–21 (22–10)
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs 34–32 (17–19)
Jegyzőkönyvek később
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
24
23
1
–
906–566
+340
47
|2. FTC
23
21
1
1
807–562
+245
43
|3. Debrecen
23
21
–
2
771–533
+238
42
|4. Esztergom
24
16
2
6
782–634
+148
34
|5. Vác
23
13
1
9
676–624
+52
27
|6. Székesfehérvár
23
12
1
10
622–600
+22
25
|7. Mosonmagyaróvár
24
9
3
12
652–669
–17
21
|8. Kisvárda
23
10
–
13
591–646
–55
20
|9. Budaörs
24
8
3
13
652–698
–46
19
|10. Vasas
23
7
3
13
629–666
–37
17
|11. Szombathely
23
7
3
13
644–717
–73
17
|12. NEKA
23
6
–
17
580–716
–136
12
|13. Kozármisleny
24
1
–
23
553–830
–277
2
|14. Dunaújváros
24
–
2
22
509–913
–404
2