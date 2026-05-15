Az éllovas Győr 28 góllal verte meg a Dunaújvárost a női kézilabda NB I-ben

A győriek legjobbja Tjasa Stanko volt, a szlovén játékos 13 lövésből 12 gólt szerzett. A kapuban Lukács Boglárka 40 százalékkal védett (10/25).

A Budaörs két góllal vezetett idegenben a Mosonmagyaróvár ellen, ám a második félidőben a hazaiak fordítottak, és ugyanekkora különbséggel megnyerték az összecsapást.

KÉZILABDA

NŐI NB I

24. forduló

Győri Audi ETO KC–Dunaújvárosi Kohász KA 49–21 (22–10)

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs 34–32 (17–19)

Jegyzőkönyvek később