Legyőzte a Laziót, tizedszer Olasz Kupa-győztes a hazai porondon duplázó Inter

A két csapat legutóbb 26 évvel ezelőtt játszott egymással kupafinálét, akkor még oda-visszavágós rendszerben zajlott a döntő, és a Lazio az otthoni 2–1-es siker után az idegenbeli gól nélküli döntetlennel megszerezte az aranyérmet. Szerda este a bajnok Inter a 16., ellenfele a 11. kupadöntőjét játszotta, melyben egyértelműen a milánói csapat dominált az első félidőben. Szűk negyedórát kellett várni, és előnybe kerül az Internazionale, Adam Marusics ugyanis a saját kapujába fejelt Federico Dimarco szöglete után – öngól. Húsz perccel később jött az újabb gól, Denzel Dumfries szedte el a labdát Nuno Tavarestől, majd ziccerbe hozta Lautaro Martínezt, aki két méterről az üres kapuba lőtt.

A szünet után kicsit enerváltan futballoztak a kék-feketék, s szépíthetett volna a római csapat, ám Tijjani Noslin a bal kapufa mellé lőtt az 58. percben. Aztán Luis Henrique zárhatta volna le végképp a meccset, de nem találta el a kaput. Összességében kézben tartotta a mérkőzést az Inter, nem férhetett kétség a győzelméhez.

Az Internazionale tehát a bajnokságban elért siker után (szombaton 3–0-ra nyert Rómában) ismét legyőzte a Laziót, így 10. Olasz Kupa-sikerét aratta, s 2018 óta (akkor a Juventusnak sikerült) az első olasz csapat lett, amely duplázni tudott hazai porondon – története során 2006 és 2010 után harmadszor. 0–2

Lazio–Internazionale 0–2 (Marusics 14. – öngól, L. Martínez 35.)