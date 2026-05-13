Legyőzte a Laziót, tizedszer Olasz Kupa-győztes a hazai porondon duplázó Inter

VARGA BALÁZS
2026.05.13. 23:07
Nemcsak a Serie A, az Olasz Kupát is megnyerte az Inter (Fotó: Getty Images)
Olasz Kupa Lazio Internazionale Coppa Italia
A labdarúgó Olasz Kupa (Coppa Italia) szerdai döntőjében az Internazionale 2–0-ra legyőzte a Laziót a római Stadio Olimpicóban.

A két csapat legutóbb 26 évvel ezelőtt játszott egymással kupafinálét, akkor még oda-visszavágós rendszerben zajlott a döntő, és a Lazio az otthoni 2–1-es siker után az idegenbeli gól nélküli döntetlennel megszerezte az aranyérmet. Szerda este a bajnok Inter a 16., ellenfele a 11. kupadöntőjét játszotta, melyben egyértelműen a milánói csapat dominált az első félidőben. Szűk negyedórát kellett várni, és előnybe kerül az Internazionale, Adam Marusics ugyanis a saját kapujába fejelt Federico Dimarco szöglete után – öngól. Húsz perccel később jött az újabb gól, Denzel Dumfries szedte el a labdát Nuno Tavarestől, majd ziccerbe hozta Lautaro Martínezt, aki két méterről az üres kapuba lőtt.

A szünet után kicsit enerváltan futballoztak a kék-feketék, s szépíthetett volna a római csapat, ám Tijjani Noslin a bal kapufa mellé lőtt az 58. percben. Aztán Luis Henrique zárhatta volna le végképp a meccset, de nem találta el a kaput. Összességében kézben tartotta a mérkőzést az Inter, nem férhetett kétség a győzelméhez.

Az Internazionale tehát a bajnokságban elért siker után (szombaton 3–0-ra nyert Rómában) ismét legyőzte a Laziót, így 10. Olasz Kupa-sikerét aratta, s 2018 óta (akkor a Juventusnak sikerült) az első olasz csapat lett, amely duplázni tudott hazai porondon – története során 2006 és 2010 után harmadszor. 0–2

OLASZ KUPA
DÖNTŐ
Lazio–Internazionale 0–2 (Marusics 14. – öngól, L. Martínez 35.)

 

