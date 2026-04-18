A Real Sociedad negyedszer nyerte meg a Király-kupát!

KIRÁLY-KUPA

DÖNTŐ

Atlético Madrid–Real Sociedad 2–2 (1–2, 2–2, 2–2) – 11-esekkel: 3–4

Sevilla, Estadio de la Cartuja. Tv: Sport1. Vezeti: Javier Alberola Rojas

Atlético Madrid: Musso – Molina (J. Cardoso, 78.), Pubill, Le Normand, Ruggeri (N. González, 62.) – Giu. Simeone (Baena, 70.), M. Llorente (Lenglet, 99.), Koke, Lookman (Sörloth, 62.) – Griezmann (Almada, 70.), J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Real Sociedad: Marrero – Aramburu (A. Elustondo, 113.), J. Martin, Caleta-Car, Sergi Gómez (Kubo, 88.) – Turrientes (Gorrotxategi, 68.), C. Soler – Barrenetxea (Marin, 68.), Sucic, Guedes (A. Munoz, 78.) – Oyarzabal (Óskarsson, 78.). Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo

Gólszerző: Lookman (19.), J. Álvarez (83.), ill. Barrenetxea (1.), Oyarzabal (45+1. – 11-esből)

Az Atlético Madrid tizenegyedszer vagy a Real Sociedad negyedszer? Ez volt a kérdés a 2026-os, sevillai Király-kupa-döntő előtt.

Ander Barrenetxea gondoskodott róla, hogy történelmi legyen ez a mérkőzés, hiszen mindössze 14 másodperc telt el a kezdés után, amikor a kapuba fejelte Goncalo Guedes beadását, ilyen gyorsan gólt még egyetlen csapat sem szerzett kupadöntőben.

Bő negyedórán át voltak csak előnyben a baszkok, a 19. percben Antoine Griezmann passza után Ademola Lookman 15 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A nigériai egyébként nagyon aktív volt az első félidőben, komoly feladat elé állítva Jon Aramburut.

A 43. percben némileg váratlanul került újra előnybe a Sociedad, Juan Musso ugyanis a kapujából kimozdulva letarolta a labdát elfejelő Guedest, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. Mikel Oyarzabal lába nem remegett meg, így a baszkok vonulhattak pihenőre egygólos előnnyel.

Szünet után a Sociedad biztosan tartotta az eredményt, Diego Simeone két kettős cserével próbált lendületet adni csapatának, de sokáig nem járt sikerrel. A 83. percben viszont összejött az egyenlítés, Julian Álvarez egy remek átvétel után hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokba, így hosszabbítással folytatódott a meccs.

A túlóra első félidejében Álvarez közel járt a duplázáshoz, de remek lövését a felső léc mentette. Miután az eredmény már nem változott, jöhettek a tizenegyesek. Ott a madridiak első két próbálkozója, Sörloth és Álvarez is hibázott, a baszkoknál viszont csak Óskarsson nem célzott pontosan, így a Real Sociedad története során negyedszer lett kupagyőztes.