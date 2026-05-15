Jégkorong-vb: a finnek és a kanadaiak sikerével indult a torna

2026.05.15. 18:58
Jacob Larsson és Morgan Rielly csatája (Fotó: Getty Images)
jégkorong-világbajnokság német jégkorong-válogatott kanadai jégkorong-válogatott svéd jégkorong-válogatott finn jégkorong-válogatott
Egy viszonylag sima és egy fordulatos mérkőzéssel elkezdődött a 2026-os jégkorong-világbajnokság Svájcban: Finnország a német válogatottat, Kanada a svédeket múlta felül péntek délután.

A finn válogatott az elmúlt hetekben bordasérüléssel bajlódó Anton Lundell góljával szerzett vezetést Németország ellen: a Florida Panthers játékosa a 9. percben volt eredményes. A gól nélküli második harmadot követően Jesse Puljujarvi duplázta meg az előnyt, ám Stefan Loibl gyorsan szépített. A németek aztán mégsem tudtak visszajönni a meccsbe, a végeredményt a Vancouver Canucksot erősítő Aatu Raty állította be. A finnek szombaton a mieinkkel találkoznak.

Fabio Wagner és Jesse Puljujarvi küzdelme (Fotó: Getty Images)

Svédország kétszer is egyenlített a világbajnoki címet legutóbb 2023-ban ünneplő kanadaiak ellen: John Tavares és Ryan O'Reilly góljaira előbb Jacob Larsson, valamint Lucas Raymond válaszolt, majd a második harmad végén Dylan Holloway és Mattias Ekholm hozott össze gyors gólváltást. Az utolsó játékrészben Kanada dűlőre vitte a dolgot, Connor Brown és Dylan Cozens volt eredményes.

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
Finnország–Németország 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)
20.20: Egyesült Államok–Svájc (Tv: Sport2)
B-CSOPORT (FRIBOURG)
Kanada–Svédország 5–3 (2–0, 1–3, 2–0)
20.20: Csehország–Dánia

 

