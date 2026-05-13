Csütörtöki sportműsor: Szerbia–Magyarország férfi kézilabda-vb-selejtező

2026.05.13. 23:58
program napi sportműsor tv-műsor sportműsor
Csütörtökön játsszák a Szerbia–Magyarország férfi kézilabda-vb-selejtező 1. meccsét Nisben. Három kupadöntőt rendeznek Európában. Folytatódik a Tour de Hongrie. Pályán a Real Madrid. Darts Premier League Birminghamben.

 

 MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

ANGOL HARMADOSZTÁLY
Rájátszás, elődöntő, visszavágó
21.00: Bradford City–Bolton Wanderers (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
20.00: Girona–Real Sociedad (Tv: Spíler1)
21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

KUPADÖNTŐK
Belgium
15.00: Union Saint-Gilloise–Anderlecht
Örményország
17.00: Urartu–Noa
Svédország
15.00: Mjällby–Hammarby

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, NŐK
Elődöntő
18.50: Németország–Spanyolország (Tv: Duna World)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
18.30: Cincinnati Reds–Washington Nationals (Tv: Sport2)

DARTS
Premier League, 15. forduló, Birmingham
20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)
Josh Rock (északír)–Gian van Veen (holland)
Gerwyn Price (walesi)–Michael van Gerwen (holland)
Luke Humphries (angol)–Stephen Bunting (angol)
Jonny Clayton (walesi)–Luke Littler (angol)

KERÉKPÁR
10.00: Xankendi Azerbaijan, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 6. szakasz, Paestum–Nápoly, 142 km (Tv: Eurosport1)
13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 2. szakasz, Szarvas–Paks, 206 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
18.00: Szerbia–Magyarország, Nis (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
A 7. HELYÉERT, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Sopron KC

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1073 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Pazardzsik
7.00: férfiak, selejtező
17.00: nők, elődöntő, rangsoroló vívás

TEKVANDÓ
Európa-bajnokság, München, férfi 74 kg (Klajkó Dávid), férfi K44 +80 kg (D. Kiss Zoltán), női K44 +65 kg (Bán Diána)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
11.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő (Tv: Match4)

VÍVÁS
Tőr Grand Prix-verseny, Sanghaj
3.00: selejtező, férfiak

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Ember vagy gép – lehet a sportolónak káros szenvedélye?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám 
  9.00: Kovács Pétert hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong-válogatott története
12.00: Bajnokok – Tököli Attila 50 éves, műsorvezető: Balogh Balázs
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.15: 40x20 – kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, szombaton minden eldől – ETO vagy Ferencváros?
15.35: Beszélgetés az 50 éves Tököli Attilával
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Kovács Erika, Szöllősi György
17.00: A BEK/BL-döntők története, 2010
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
17.30: A Szerbia–Magyarország férfi kézilabda vb-selejtező felvezetése
18.00: Közvetítés a Szerbia–Magyarország férfi kézilabda vb-selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György
20.00: Ma 50 éves a korábbi válogatott labdarúgó, Tököli Attila
21.00: Vendégünk Szabó István, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője
22.30: Sportvilág

 

