Csütörtöki sportműsor: Szerbia–Magyarország férfi kézilabda-vb-selejtező

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL HARMADOSZTÁLY

Rájátszás, elődöntő, visszavágó

21.00: Bradford City–Bolton Wanderers (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

20.00: Girona–Real Sociedad (Tv: Spíler1)

21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

KUPADÖNTŐK

Belgium

15.00: Union Saint-Gilloise–Anderlecht

Örményország

17.00: Urartu–Noa

Svédország

15.00: Mjällby–Hammarby

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, NŐK

Elődöntő

18.50: Németország–Spanyolország (Tv: Duna World)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

18.30: Cincinnati Reds–Washington Nationals (Tv: Sport2)

DARTS

Premier League, 15. forduló, Birmingham

20.00: negyeddöntő (Tv: Sport1)

Josh Rock (északír)–Gian van Veen (holland)

Gerwyn Price (walesi)–Michael van Gerwen (holland)

Luke Humphries (angol)–Stephen Bunting (angol)

Jonny Clayton (walesi)–Luke Littler (angol)

KERÉKPÁR

10.00: Xankendi Azerbaijan, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

12.30: Giro d'Italia országúti körverseny, 6. szakasz, Paestum–Nápoly, 142 km (Tv: Eurosport1)

13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 2. szakasz, Szarvas–Paks, 206 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

18.00: Szerbia–Magyarország, Nis (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

A 7. HELYÉERT, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: DEAC–Sopron KC

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1073 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Pazardzsik

7.00: férfiak, selejtező

17.00: nők, elődöntő, rangsoroló vívás

TEKVANDÓ

Európa-bajnokság, München, férfi 74 kg (Klajkó Dávid), férfi K44 +80 kg (D. Kiss Zoltán), női K44 +65 kg (Bán Diána)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

11.00: férfiak, egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő; nők, egyes, elődöntő, páros, negyeddöntő (Tv: Match4)

VÍVÁS

Tőr Grand Prix-verseny, Sanghaj

3.00: selejtező, férfiak

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ember vagy gép – lehet a sportolónak káros szenvedélye?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Kovács Pétert hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong-válogatott története

12.00: Bajnokok – Tököli Attila 50 éves, műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.15: 40x20 – kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, szombaton minden eldől – ETO vagy Ferencváros?

15.35: Beszélgetés az 50 éves Tököli Attilával

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Kovács Erika, Szöllősi György

17.00: A BEK/BL-döntők története, 2010

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

17.30: A Szerbia–Magyarország férfi kézilabda vb-selejtező felvezetése

18.00: Közvetítés a Szerbia–Magyarország férfi kézilabda vb-selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Marosán György

20.00: Ma 50 éves a korábbi válogatott labdarúgó, Tököli Attila

21.00: Vendégünk Szabó István, a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője

22.30: Sportvilág