Női kézi El: élvezniük kell a tornát az esztergomiaknak
A festői burgundiai nagyvárosban, Dijonban koronázhatja meg az elmúlt három évét az Esztergom női csapata. A 2023–2024-es idényben még a másodosztályban szereplő, története első nemzetközi idényét teljesítő együttes hétvégén az Európa-liga négyes döntőjében szerepel. Csütörtökön és pénteken volt időnk és lehetőségünk bejárni a jelentős történelmi hagyományokkal bíró települést, ahol semmi, egy kósza plakát vagy reklámfelület sem utal arra, hogy itt rendezik meg a második számú kontinentális klubsorozat négyes döntőjét.
Ez láthatóan nem zavarta az esztergomi játékosokat, akik mosolygósan jöttek elő a péntek délelőtti videózásról a csapat hoteljében. Elek Gábor együttese a tavaly El-bronzérmes, a francia ligában ötödik helyen álló Dijonnal találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon a címvédő, 2023-ban El-negyedik, Faragó Lucát, Kuczora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató német Thüringer HC a nagy múltú, többek között háromszoros Bajnokok Ligája-győztes dán Viborggal küzd meg (utóbbi 2022-ben ezüstérmes volt az El-négyes döntőben, 1994-ben, 1999-ben és 2004-ben megnyerte a sorozatot, a dán liga rájátszásában viszont nem jutott be a legjobb négy közé). Érdekesség, hogy a THC a Bundesliga-elődöntőt elbukta a Blomberg-Lippe ellen (amely a csoportkörben az Esztergom riválisa volt), így csak a bronzért küzdhet tovább. Egy Európa-liga-érem tehát minden résztvevőnek fényes siker lenne ebben a kiírásban.
Az Esztergom (amely délután már a final four helyszínén tréningezett jó hangulatban, de nagy összpontosítással) két válogatott kerettagja, a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Varga Emília is optimistán tekintett a megméretés elé. Kovács úgy látja, a legjobb csapatok jutottak be a négyes döntőbe, de nekik egyelőre meccsről meccsre kell haladniuk előre és elsőként csakis a Dijonra figyelni.
„Nehéz lesz, de már nagyon vártuk ezt a hétvégét, izgatottak vagyunk – mondta a 31 esztendős szélső. – Kőkemény mérkőzésre számítok szombaton, de mindenféle nyomás nélkül akarunk pályára lépni, élvezni kell az egészet, hiszen tényleg nagy szó, hogy az Esztergom a legjobb négy közé jutott. Én is már a rutinosabb kerettagok közé tartozom, de nekem is ez az első final four-os szereplésem, szóval én is várom. Nyilván a meccsen a legjobbat kell nyújtani, elfelejtve a nyomást. Nekünk is rá kell futnunk a franciákra, hogy minél könnyebb gólokat szerezhessünk, ettől függetlenül kulcsfontosságú a türelem is és a visszafutás is, hogy feszes legyen a védekezésünk, így támpontot adva a kapusainknak is.”
A 21 éves Varga szerint utánpótlásszinten, ifi vagy junior világversenyen jó néhányan kipróbálhatták már magukat a keretből jelentős sorozat végjátékában, de a felnőtt porondon még nincs ehhez hasonló tapasztalatuk, ugyanakkor a rutinosabb társaik nagyon sokat segítenek nekik, elmondják a véleményüket és hogy ők miként élték meg az ehhez hasonló éremcsatákat a pályafutásuk során.
„Én sem érzek a fiatalokon idegességet, készülünk és izgatottak vagyunk, mert nagyon jó kis hétvége vár ránk. A franciáknak sokat ad, hogy hazai pályán játszanak, nekünk ettől el kell vonatkoztatnunk. Jó csapat a Dijon, a játék minden elemében meghatározó teljesítményre képes, bár szerintem sokkal kevesebb kulcsjátékost tud bevetni, szűkösebbek a variációs lehetőségei. Dinamikusak, arra készülünk, hogy gyorsan jönnek ránk a lerohanásokkal, próbáljuk ezeket megállítani. Jól menedzselhető ez a helyzet, hiszen a rajtuk sokkal nagyobb a nyomás hazai pályán, nekünk nem kell mást csinálni, csak a saját feladatainkra összpontosítani, élvezni az egészet és úgy örülni egymás góljainak és jó megoldásainak a kispadon és a pályán is, hogy el tudjuk venni vele a dijoniak kedvét, lássák rajtunk, nem ijedünk meg attól, hogy nekik szurkol a lelátón ülő nézők nagy része. Ez kulcsfontosságú lesz.”
Stine Lönborg, a Dijon irányítója:
|„Nagyon büszke vagyok arra, amit az idényben eddig elértünk, de még nem fejeztük be a munkát, tudjuk, hogy minden versenysorozatban a május a döntő hónap, nincs ideje még számolgatni. Hazai pályán szerepelhetünk egy rendkívüli eseményen, az egész város mögöttünk áll, érezni a szurkolók várakozását, ami a lehető legmesszebbre repíthet minket. Úgy érzem, készen állunk a legnagyobb feladatokra is, megfelelő a hozzáállásunk, de túl nagy terhet sem akarok magunkra pakolni.”
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
ELŐDÖNTŐ
Május 16., szombat
15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán) (Tv: Sport1)
18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban és élőben az NSO-n!