Női kézi El: élvezniük kell a tornát az esztergomiaknak

A festői burgundiai nagyvárosban, Dijonban koronázhatja meg az elmúlt három évét az Esztergom női csapata. A 2023–2024-es idényben még a másodosztályban szereplő, története első nemzetközi idényét teljesítő együttes hétvégén az Európa-liga négyes döntőjében szerepel. Csütörtökön és pénteken volt időnk és lehetőségünk bejárni a jelentős történelmi hagyományokkal bíró települést, ahol semmi, egy kósza plakát vagy reklámfelület sem utal arra, hogy itt rendezik meg a második számú kontinentális klubsorozat négyes döntőjét.

Ez láthatóan nem zavarta az esztergomi játékosokat, akik mosolygósan jöttek elő a péntek délelőtti videózásról a csapat hoteljében. Elek Gábor együttese a tavaly El-bronzérmes, a francia ligában ötödik helyen álló Dijonnal találkozik az elődöntőben, míg a másik ágon a címvédő, 2023-ban El-negyedik, Faragó Lucát, Kuczora Csengét és Szabó Annát is foglalkoztató német Thüringer HC a nagy múltú, többek között háromszoros Bajnokok Ligája-győztes dán Viborggal küzd meg (utóbbi 2022-ben ezüstérmes volt az El-négyes döntőben, 1994-ben, 1999-ben és 2004-ben megnyerte a sorozatot, a dán liga rájátszásában viszont nem jutott be a legjobb négy közé). Érdekesség, hogy a THC a Bundesliga-elődöntőt elbukta a Blomberg-Lippe ellen (amely a csoportkörben az Esztergom riválisa volt), így csak a bronzért küzdhet tovább. Egy Európa-liga-érem tehát minden résztvevőnek fényes siker lenne ebben a kiírásban.

Az Esztergom (amely délután már a final four helyszínén tréningezett jó hangulatban, de nagy összpontosítással) két válogatott kerettagja, a jobbszélső Kovács Anett és a balátlövő Varga Emília is optimistán tekintett a megméretés elé. Kovács úgy látja, a legjobb csapatok jutottak be a négyes döntőbe, de nekik egyelőre meccsről meccsre kell haladniuk előre és elsőként csakis a Dijonra figyelni.