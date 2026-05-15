Manuel Neuer további egy évig a Bayern München játékosa lesz – hivatalos

2026.05.15. 18:05
Manuel Neuer meghosszabbította a szerződését (Fotó: FC Bayern München/Facebook)
Bayern München Manuel Neuer német foci szerződéshosszabbítás
Ahogy azt korábban már jeleztük, egy évvel meghosszabbította világbajnok kapusa, Manuel Neuer szerződését a Bayern München labdarúgócsapata.

A klub pénteken jelentette be, hogy a 40 éves hálóőrre a következő idényben is számítanak.

„Ez volt a helyes döntés, nagyon jó a csapatszellemünk” – fogalmazott a közleményben Neuer, aki így továbbra is segítheti majd kollégája és várható utódja, Jonas Urbig fejlődését.

A kapus előző szerződése júniusban járt volna le.

A 124-szeres német válogatott játékos 2011-ben, a Schalke 04-től igazolt Münchenbe, a Bayernnel 13-szor nyerte meg a Bundesligát, több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a bajor klubbal.

2026.05.13. 13:10

Neuer szerződést hosszabbít, vb-szereplése sem zárható ki – sajtóhír

A fizetés kulcskérdés volt a tárgyalások során, a veterán kapus végül belegyezett a bércsökkentésbe.

 

 

Neuer szerződést hosszabbít, vb-szereplése sem zárható ki – sajtóhír

