Manuel Neuer további egy évig a Bayern München játékosa lesz – hivatalos

A klub pénteken jelentette be, hogy a 40 éves hálóőrre a következő idényben is számítanak.

„Ez volt a helyes döntés, nagyon jó a csapatszellemünk” – fogalmazott a közleményben Neuer, aki így továbbra is segítheti majd kollégája és várható utódja, Jonas Urbig fejlődését.

A kapus előző szerződése júniusban járt volna le.

A 124-szeres német válogatott játékos 2011-ben, a Schalke 04-től igazolt Münchenbe, a Bayernnel 13-szor nyerte meg a Bundesligát, több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a bajor klubbal.