Kupagyőztes lett a Zsolnával Szánthó Regő

DUDUCZ TIBOR
• Zsolna
2026.05.01. 18:24
null
Fotó: FB/MSK Zilina
Zsolna Szánthó Regő FC Kosice Kovács Mátyás Szlovák Kupa FC Kassa MSK Zilina
A labdarúgó Szlovák Kupa döntőjében a hazai pályán játszó Zsolna (MSK Zilina) 3–1-re legyőzte a Kassát (FC Kosice). A trófeát története során másodszor megnyerő együttes tagja volt Szánthó Regő, míg a másik oldalon Kovács Mátyás ezüstérmes lett a kassaiakkal.

A kassai szurkolók már délelőtt „elfoglalták” Zsolnát. Mintegy háromezren tették meg a kétszáz kilométeres utat, és birtokba vették az észak-szlovákiai város főterét. A kocsmákban, pubokban és kávézókban mindenütt sárga-kék zászlók és sálak lógtak.

Ugyan a zsolnaiak hazai pályán játszottak, a hangulatról főként a vendégszurkolók gondoskodtak. Bár a megszokotthoz képest a hazai drukkerek is jobban mozgósítottak, a többségi magyar tulajdonú klub kékbe öltözött hívei voltak hangosabbak.

A kezdőcsapatokat látva kitűnt, hogy a kassaiaknál tíz szlovák és egy magyar játékos kapott helyet, Kovács Mátyás, aki remek idényt fut. A kassaiak mestere, Peter Cernák a 22 éves futballistát az egykor a portugál Boavistában és az angol QPR-ben szereplő Osman Kakay elé helyezte. A hazai keretben ott volt Szánthó Regő is, aki a mérkőzést a kispadon kezdte.

Kiegyenlített volt a találkozó eleje, az első ígéretes támadást éppen Kovács Mátyás vezette, aki a pályán a zsolnai balhátvéddel, Bari Krisztiánnal vívott nagy csatát. Az első negyedóra végén az enyhe mezőnyfölényben játszó kassaiak könnyen elveszítették a labdát, a bal oldalon Bari Krisztián kapta futtában a játékszert. Lövését Matús Kira még kiütötte, de a berobbanó Michal Fasko nem hibázott. A hazaiak gólfelelőse sportszerűen nem ünnepelte a találatot, mivel éppen Kassáról igazolt Zsolnára.

A 24. percben 9723 néző előtt ügyes támadást vezettek a vendégek, de az utolsó pillanatban Jakub Badzgon kapus megszerezte a labdát. A másik oldalon előbb Patrik Ilko hagyott ki nagy helyzetet, majd nem sokkal később Timotej Hranica beadását az előrehúzódó, korábbi DAC- és ETO FC-védő, Filip Kasa fejelte a kapuba.

A kassaiak a szünetben kétszer cseréltek, de a reményük a fordításra csak rövid ideig volt érvényben. A 49. percben egy labdavesztés után a gyors támadás végén Marko Roginic volt, aki már háromgólos előnyhöz juttatta a Zsolnát.

Patrik Ilko kapufája után a 71. percben Kovács Mátyás indította az akciót, amely végén Karlo Miljanic nagy helyzetben volt, azonban a labda jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret. A hazaiak biztosan őrizték az előnyüket, tapasztaltan járatták a labdát. Az utolsó szó Karlo Miljanicé volt, aki megszerezte a kassaiak becsületgólját. 

SZLOVÁK KUPA
DÖNTŐ
MSK Zilina–FC Kosice 3–1 (Fasko 16., Kasa 41., Roginic 50., ill. Miljanic 90.)

 

