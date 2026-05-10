Megnyerte az el Clásicót és 29. alkalommal lett spanyol bajnok a Barcelona

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

FC BARCELONA–REAL MADRID 2–0 (2–0)

Barcelona, Camp Nou, 62 213 néző. Vezette: A. Hernández

BARCELONA: J. García – E. García, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – Gavi (Bernal, 77.), Pedri – Fermín López (A. Balde, 88.), Dani Olmo (F. de Jong, 64.), Rashford (Raphinha, 64.)– Ferran Torres (Lewandowski, 77.). Vezetőedző: Hansi Flick

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio, F. García – Brahim Díaz (Mastantuono, 79.), Tchouaméni, Camavinga (Pitarch, 70.) , Jude Bellingham – G. García (C. Palacios, 79.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)

It's not just a league title.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

Örömünnepre készültek a Camp Nouban. A Barcelona vasárnap este a Real Madridot fogadta a spanyol élvonalban abban a tudatban, hogy elég egyetlen pontot szereznie, és biztosan bajnok. A La Liga történetében először fordult elő, hogy a katalánok éppen a legnagyobb riválisuk ellen tehették biztossá az aranyérmüket. Az ünnepi hangulatot azonban beárnyékolta, hogy szombatról vasárnapra virradóra elhunyt a hazaiakat irányító Hans-Dieter Flick édesapja – ezért egyperces gyászszünettel kezdődött a találkozó.

Sérülés miatt Lamine Yamal és Kylian Mbappé sem lépett pályára a mérkőzésen, Marcus Rashford viszont igen, és nagyon aktívan kezdte az összecsapást. Az angol szélső gyönyörű szabadrúgásgóllal már a 9. percben megszerezte a vezetést, 17 méterről védhetetlenül tekert a jobb felső sarokba. Alaposan megnyomta az elejét a címvédő, húsz perc sem telt el, és már 2–0 volt állás. Fermín López ívelt középre a jobb szélről, Dani Olmo sarokkal letette a labdát Ferrán Torresnek, aki a kapu bal oldalába lőtt. A félidő végén Rashford majdnem duplázott, de Thibaut Courtois védeni tudott. A Barcelona az első félidőben könnyedén átjátszotta a madridi védelmet, és nagyobb különbséggel is vezethetett volna, de a 2–0 is magabiztos előnynek tűnt. Főleg úgy, hogy egy pont is elég lett volna a biztos aranyéremhez. A szünetben egyébként Mbappé posztolt egy képet a közösségi oldalán, amelyből kiderült, hogy otthon nézi a Clásicót. „Hala Madrid” – írta a világbajnok csatár, ám talán ő is tudta, hogy innen már bravúr lenne a fordítás.

A második játékrész elején sajnos nem a futballé volt a főszerep. Előbb egy kisebb csetepaté után Dani Olmo és Raúl Asencio kapott sárga lapot, majd Eric García könyökölt oda Jude Bellinghamnek, akit rövid ideig ápolni kellett. Mivel nem volt szándékos az eset, nem járt érte büntetőt, az angol középpályás viszont kapott egy sárga lapot, mivel egy félreértés következtében engedély nélkül ment vissza a pályára. A 63. percben aztán közelről a kapuba lőtt ugyan, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a gólt, így nem jött össze a szépítés.

Az utolsó fél órában lassúbb lett a játék, a Barca tartotta az eredményt, a Real Madrid pedig mintha beletörődött volna abba, hogy már nem tud csodát tenni, és trófea nélkül zárja az idényt. A katalánok 2–0-ra győztek, ezzel megvédték a címüket, és megnyerték a klub történetének 29. bajnoki aranyérmét.

