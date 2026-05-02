A Górnik Zabrze 54 év után újra elhódította a Lengyel Kupa trófeáját

2026.05.02. 20:30
Lengyel Kupa-győztes a Górnik Zabrze (Fotó: Getty Images)
Górnik Zabrze lengyel labdarúgás Raków Czestochowa Lengyel Kupa
A labdarúgó Lengyel Kupa szombati döntőjében a Górnik Zabrze 2–0-ra legyőzte Varsóban a Raków Czestochowát.

Az 50 ezer néző előtt rendezett döntőben a Górnik Zabrze (amelyben a 90. percben lépett pályára a 130-szoros német válogatott, 2014-ben világbajnok Lukas Podolski) a 32. percben Roberto Massimo fejes góljával került előnybe, majd a második találatot Makszim Hlany szerezte, aki 18 méterről lőtt a jobb alsóba.

A zabrzei klub a 7. sikerét aratta a Lengyel Kupában, miután legutóbb 1972-ben diadalmaskodott. A Raków – ahonnan Baráth Péter januárban távozott a cseh Sigma Olomouchoz – az elmúlt hat idényben a negyedik döntőjét játszotta (korábban csak 1967-ben volt finalista), ebből két tudott megnyerni, még 2021-ben és 2022-ben.

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

LENGYEL KUPA
DÖNTŐ, VARSÓ
Górnik Zabrze–Raków Czestochowa 2–0 (Massimo 32., Hlany 65.)
Kiállítva: Brunes (90+2., Raków)

 

