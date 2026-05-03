Az Inter legyőzte a Parmát, és megnyerte az olasz labdarúgó-bajnokságot

Mivel a többi üldözőhöz hasonlóan a legközelebbi, a címvédő Napoli sem tudott nyerni ezen a hétvégén, az Internek vasárnap késő este a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy – a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül – két év után újra a Serie A bajnoka legyen. A fekete-kékek nem érték be ennyivel.

A Parma majdnem kihúzta gól nélkül a szünetig, ám a ráadásban előnybe kerültek a fölényben futballozó hazaiak: Piotr Zielinski labdájával Marcus Thuram lépett ki, és a hálóba lőtt.

Egy kis stat: Marcus Thuram az ötödik olyan labdarúgó az öt kiemelt európai ligában, aki 2023 őszétől kezdve egymás után a harmadik idényben is eljut 13 bajnoki gólig; Robert Lewandowski (Barcelona), Ante Budimir (Osasuna), Erling Haaland (Manchester City) és Harry Kane (Bayern München) volt eddig a társaság tagja (Opta).

Jutott gól a második félidőre is: a lescsapdát kijátszó Lautaro Martínez átadásából a csapat nagy öregje, a második félidő közepén becserélt Henrih Mhitarjan állította be a 2–0-s végeredményt.

Az Internazionale ebben az évezredben nyolcadszor lett olasz bajnok, összességében a 21. alkalommal, ezzel az örökranglistán második a Juventus (36) mögött, a városi rivális Milan (19) előtt.

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)

Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)

Kiállítva: Tomori (24., Milan)

Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)

Bologna–Cagliari 0–0