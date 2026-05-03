Nemzeti Sportrádió

Az Inter legyőzte a Parmát, és megnyerte az olasz labdarúgó-bajnokságot

K. Zs.K. Zs.
2026.05.03. 22:43
Marcus Thuram (9) gólja indította el az Intert a vasárnap esti győzelem felé (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Internazionale Parma
Az Internazionale hazai pályán 2–0-ra legyőzte a Parmát a 35. forduló vasárnap késő esti mérkőzésén, és megnyerte az olasz labdarúgó-bajnokság (Serie A) 2025–2026-os kiírását.

Mivel a többi üldözőhöz hasonlóan a legközelebbi, a címvédő Napoli sem tudott nyerni ezen a hétvégén, az Internek vasárnap késő este a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy – a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül – két év után újra a Serie A bajnoka legyen. A fekete-kékek nem érték be ennyivel.

A Parma majdnem kihúzta gól nélkül a szünetig, ám a ráadásban előnybe kerültek a fölényben futballozó hazaiak: Piotr Zielinski labdájával Marcus Thuram lépett ki, és a hálóba lőtt. 

Egy kis stat: Marcus Thuram az ötödik olyan labdarúgó az öt kiemelt európai ligában, aki 2023 őszétől kezdve egymás után a harmadik idényben is eljut 13 bajnoki gólig; Robert Lewandowski (Barcelona), Ante Budimir (Osasuna), Erling Haaland (Manchester City) és Harry Kane (Bayern München) volt eddig a társaság tagja (Opta).

Jutott gól a második félidőre is: a lescsapdát kijátszó Lautaro Martínez átadásából a csapat nagy öregje, a második félidő közepén becserélt Henrih Mhitarjan állította be a 2–0-s végeredményt.

Az Internazionale ebben az évezredben nyolcadszor lett olasz bajnok, összességében a 21. alkalommal, ezzel az örökranglistán második a Juventus (36) mögött, a városi rivális Milan (19) előtt.

OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)
Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)
Kiállítva: Tomori (24., Milan)
Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)
Bologna–Cagliari 0–0

Kapcsolódó tartalom

A Milan kikapott a Sassuolótól, és a Juventus sem tudta megverni a kieső Veronát

A vörös-feketék a 24. percben emberhátrányba kerültek, aminek súlyos ára volt.

Serie A: sorozatban a harmadik meccs végződött gól nélkül

A hétvége első öt meccséből három 0–0-val ért véget.

Serie A: hazai pályán tudott nyerni az Udinese

A friuli együttes ezzel feljött a 10. helyre.

Győzelmével két csapatot is kiejtett a Serie A-ból a Lecce

Matematikailag is biztossá vált, hogy a Pisa és a Hellas Verona számára innen már nincs visszaút…

 

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)

  1. Internazionale

35

26

4

5

82–31

+51 

82 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Milan

35

19

10

6

48–29

+19 

67 

  4. Juventus

35

18

11

6

58–30

+28 

65 

  5. Como

35

17

11

7

59–28

+31 

62 

  6. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

  9. Sassuolo

35

14

7

14

43–44

–1 

49 

10. Lazio

34

12

12

10

37–33

+4 

48 

11. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

12. Parma

35

10

12

13

25–42

–17 

42 

13. Torino

35

11

8

16

39–58

–19 

41 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

34

8

13

13

38–45

–7 

37 

16. Cagliari

35

9

10

16

36–49

–13 

37 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

35

3

11

21

24–57

–33 

20 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

 

 

Serie A Internazionale Parma
Legfrissebb hírek

A Milan kikapott a Sassuolótól, és a Juventus sem tudta megverni a kieső Veronát

Olasz labdarúgás
3 órája

Serie A: sorozatban a harmadik meccs végződött gól nélkül

Olasz labdarúgás
8 órája

Nem született gól a Napoli comói kiszállásán és Bergamóban sem; vasárnap este bajnok lehet az Inter

Olasz labdarúgás
Tegnap, 22:41

Serie A: hazai pályán tudott nyerni az Udinese

Olasz labdarúgás
Tegnap, 17:01

Győzelmével két csapatot is kiejtett a Serie A-ból a Lecce

Olasz labdarúgás
2026.05.01. 22:40

Ez gyorsan ment: egy év után visszajutott a Serie A-ba a Venezia

Olasz labdarúgás
2026.05.01. 20:05

Megsérült a Juventus elleni meccsen, meg kellett műteni Luka Modricot

Olasz labdarúgás
2026.04.27. 20:49

Allegri az egy pontot is becsüli, Spalletti szerint óvatosnak kell lenni a Milannal

Olasz labdarúgás
2026.04.27. 08:50
Ezek is érdekelhetik