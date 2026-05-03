Az Inter legyőzte a Parmát, és megnyerte az olasz labdarúgó-bajnokságot
Mivel a többi üldözőhöz hasonlóan a legközelebbi, a címvédő Napoli sem tudott nyerni ezen a hétvégén, az Internek vasárnap késő este a döntetlen is elég lett volna ahhoz, hogy – a hátralévő három forduló eredményeitől függetlenül – két év után újra a Serie A bajnoka legyen. A fekete-kékek nem érték be ennyivel.
A Parma majdnem kihúzta gól nélkül a szünetig, ám a ráadásban előnybe kerültek a fölényben futballozó hazaiak: Piotr Zielinski labdájával Marcus Thuram lépett ki, és a hálóba lőtt.
Egy kis stat: Marcus Thuram az ötödik olyan labdarúgó az öt kiemelt európai ligában, aki 2023 őszétől kezdve egymás után a harmadik idényben is eljut 13 bajnoki gólig; Robert Lewandowski (Barcelona), Ante Budimir (Osasuna), Erling Haaland (Manchester City) és Harry Kane (Bayern München) volt eddig a társaság tagja (Opta).
Jutott gól a második félidőre is: a lescsapdát kijátszó Lautaro Martínez átadásából a csapat nagy öregje, a második félidő közepén becserélt Henrih Mhitarjan állította be a 2–0-s végeredményt.
Az Internazionale ebben az évezredben nyolcadszor lett olasz bajnok, összességében a 21. alkalommal, ezzel az örökranglistán második a Juventus (36) mögött, a városi rivális Milan (19) előtt.
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)
Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)
Kiállítva: Tomori (24., Milan)
Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)
Bologna–Cagliari 0–0
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)
|1. Internazionale
35
26
4
5
82–31
+51
82
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Milan
35
19
10
6
48–29
+19
67
|4. Juventus
35
18
11
6
58–30
+28
65
|5. Como
35
17
11
7
59–28
+31
62
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|9. Sassuolo
35
14
7
14
43–44
–1
49
|10. Lazio
34
12
12
10
37–33
+4
48
|11. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|12. Parma
35
10
12
13
25–42
–17
42
|13. Torino
35
11
8
16
39–58
–19
41
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
35
9
10
16
36–49
–13
37
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
35
3
11
21
24–57
–33
20
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18